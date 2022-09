Guillaume Genton en couple : son passé de dragueur refait surface, des détails gênants dévoilés

Cette semaine, le magazine Technikart a consacré plusieurs pages de son magazine à Guillaume Genton. Ce fut l'occasion pour la figure de Touche pas à mon poste de se confier sur sa grande fortune pour son jeune âge mais aussi sur ses amours. Et pour cause, alors qu'on lui faisait remarquer qu'il avait un "rôle un peu sursexué" et un côté très dragueur dans l'émission de Cyril Hanouna, le chroniqueur a révélé s'être "rangé". "Je suis en couple, j'ai une copine et ça se passe très bien, merci", a-t-il lâché.

Celui qui peut en tout cas témoigner de son passé de dragueur, c'est bien Jean-Michel Maire. Le chroniqueur de retour autour de la table de Touche pas à mon poste après une longue absence a en effet vu son camarade à l'action plusieurs fois. Et c'est ce qui a fini par causer leur brouiller.

"Je me suis éloigné de Guillaume parce qu'on sortait, on se voyait en dehors. On allait même dans des clubs, des discothèques. J'ai fini par ne plus l'inviter, ou ne plus me joindre à lui dans ce genre de soirée. Parce que comme il y en a qui sont fans de Tiktok, lui a un autre toc. C'est le bite-toc. Dès que je lui présentais une meuf, il passait la nuit avec elle et après il la bloquait sur son téléphone", a raconté l'ancien correspondant de guerre de 60 ans dans le talk-show mercredi soir. Et pour lui de regretter : "Je me suis fâché avec des amies à moi qui me disaient : 'C'est qui cet ignoble personnage que tu nous as présenté ?'"

Des révélations qui ont quelque peu embarrassé Guillaume Genton, lequel a rappelé à Jean-Michel Maire qu'ils étaient en direct. "Excusez-moi, on entend ce que tu dis là", lui a-t-il souligné. Cyril Hanouna a ensuite surenchéri : "Tu sais qu'on passe à la télé ? Tu te rends compte de ça ?". Pour se défendre malgré tout, le producteur au look excentrique de 31 ans a à son tour livré une confidence, peu ragoûtante somme toute : "Non mais à chaque fois qu'il me présente des filles, elles me vomissent dessus aussi !". Ce à quoi Jean-Michel Maire a indiqué que cela n'était arrivé qu'une seule fois...