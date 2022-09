Guillaume Genton en couple avec une mystérieuse femme : fini les relations légères comme avec ses célèbres ex

Ces deux dernières années, Guillaume Genton s'est fait une place indéniable dans le milieu audiovisuel. S'il était déjà un producteur à succès dans l'ombre, il est aussi chroniqueur récurrent dans Touche pas à mon poste. Avec une telle exposition médiatique, le jeune homme de 31 ans attire forcément davantage l'attention. C'est justement pour tenter de le percer à jour que nos confrères du magazine Technikart se sont entretenus avec lui. Au cours de cette interview, Guillaume Genton a fait preuve de beaucoup de transparence, notamment sur sa situation financière très confortable mais aussi sur sa vie privée.

En effet, alors qu'on lui faisait remarquer qu'il avait un "rôle un peu sursexué" et un côté très dragueur dans l'émission de Cyril Hanouna, le chroniqueur a mis les choses au clair. "C'est le vrai moi, mais de ma vie d'avant. Aujourd'hui, j'ai changé, je me suis rangé, je suis en couple, j'ai une copine et ça se passe très bien, merci. Après, je ferai toujours des blagues à l'antenne comme je pourrais en faire avec mes amis...", a-t-il confié.

Guillaume Genton n'en dira pas plus sur sa mystérieuse chérie ni sur leur rencontre. En février dernier déjà en tout cas, il assurait déjà avoir trouvé une partenaire. "Je n'aime pas parler de ma vie privée, mais je suis avec quelqu'un", lâchait-il dans le Buzz TV du Figaro. Est-ce la même personne avec qui il s'épanouit aujourd'hui ? Impossible de le savoir.

Ses ex célèbres

Dans le passé, le producteur a fréquenté deux personnalités connues du grand public. Dans Touche pas à mon poste, il était révélé malgré lui qu'il avait vécu une relation "passionnelle de six mois" avec Jordan Deluxe. "C'est vrai que j'ai eu une histoire avec Jordan de Luxe", confirmait-il. Et d'ajouter : "Il m'a quitté et il s'est tourné vers d'autres culs."

Guillaume Genton a également été en couple avec une ancienne candidate de Secret Story ! Il s'agit de Cindy Lopes, révélée dans la saison 3 en 2009. C'est la pulpeuse blonde qui a livré des détails sur le sujet. "C'est le plus intelligent de la bande de TPMP. C'est le plus malin de tous (...) C'est un gentleman, très gentil, et très beau garçon", avait-elle reconnu à l'époque. Et de préciser : "À l'époque, nous étions ensemble, il ne s'était pas gêné auprès de tous ses copains pour le dire ! (...) Nous nous sommes revus sur le plateau de Secret Story, sur le parking de l'émission. C'est un sacré chaud lapin !".