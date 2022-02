Guillaume Genton séparé d'un célèbre journaliste : une "histoire très passionnelle" et un étrange pacte financier...

Jeudi 10 février 2022, ce fut une nouvelle soirée révélations dans Touche pas à mon poste. En effet, en début d'émission, Cyril Hanouna a ressorti sa fameuse et désormais redoutée "Boite à Pookie", remplie de messages de ses chroniqueurs qui balancent des scoops les uns sur les autres. Raymond Aabou détenait notamment une information de taille et n'a pas hésité à la partager avec le reste de la bande. Une information qui concernait Guillaume Genton.

"Il y a un passif très étrange entre Guillaume Genton et le journaliste people Jordan de Luxe", annonçait son message placé dans la Boîte à Pookie. Avec la précision : "Pour preuve, Jordan surnomme Guillaume 'ma petite pupute' ouvertement". Avant qu'il ne donne la parole à Guillaume Genton, Cyril Hanouna a d'abord souhaité vérifier les sources de son autre chroniqueur Raymond. Et ce dernier a expliqué avoir obtenu des détails très étonnants auprès de Jordan de Luxe lui-même. "C'est vrai, j'ai eu Jordan sur Twitter, je lui dis 'Comment tu peux dire ça de Guillaume ?' Il me dit : 'Ne rentre pas là dedans, sinon je montre les captures d'écran et les photos que Guillaume m'envoie, il me mange dans la main.' Et il paraît que Guillaume lui verse 1 500 euros par mois", a-t-il lâché, suscitant la surprise de tous.

Si Guillaume Genton n'a pas commenté ce mystérieux arrangement financier, il a néanmoins confirmé avoir vécu une idylle avec Jordan Deluxe pendant un petit moment. "C'est vrai que j'ai eu une histoire avec Jordan de Luxe", a-t-il avoué. Et d'ajouter : "C'était très passionnel, et au bout de six mois, il m'a quitté et il s'est tourné vers d'autres culs."

À noter qu'au mois de janvier, alors invité de Touche pas à mon poste, Jordan de Luxe avait fait comprendre qu'il avait été très proche de Guillaume Genton en déclarant qu'il "embrassait très bien" en plein direct. Une remarque qui avait quelque peu embarrassé le chroniqueur. Guillaume Genton a également été en couple avec Cindy Lopes (Secret Story) pendant quelques mois.