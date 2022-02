Guillaume Genton (Touche pas à mon poste) en couple après le râteau d'une sublime Miss

Guillaume Genton a longtemps laissé penser qu'une histoire avec Delphine Wespiser, elle aussi membre de l'équipe de Touche pas à mon poste, était ce qui l'intéressait le plus. Si du côté de l'Alsacienne, en couple avec Roger, l'amitié était une évidence, il en était finalement de même pour son collègue : "Avec Delphine, on s'entend très bien parce qu'on a le même âge, on a plein de points communs, on vient de la même région. On s'entend très bien mais il n'y a jamais eu de rapprochements en tout cas. Nous sommes allés dîner plusieurs fois ensemble en tout bien tout honneur".

Désormais installé dans une relation, Guillaume Genton ne cherche plus à se rapprocher d'une autre chroniqueuse : "Aucune ne voudrait de moi" a-t-il précisé. Un mal pour un bien puisque comme il l'avoue, combiner travail et vie de couple n'est pas une idée qui le fait vibrer : "Franchement, je n'aimerais pas entretenir une liaison avec une membre de l'équipe parce que c'est toujours compliqué de mélanger travail et vie privée". Reste à savoir s'il présentera la personne qui partage sa vie...