"Je suis une pauvre conne" : Cristiana Reali sans cesse recadrée par sa fille aînée, Elisa Huster

Incarner la grande Simone Veil était un pari très risqué mais Cristiana Reali le relève haut la main. La comédienne de 56 ans entre dans la peau de celle qui à l'on doit la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, qui porte son nom, au théâtre Antoine (Paris). Elle excelle dans la pièce Simone Veil : Les combats d'une effrontée, dont elle est venue parler samedi 24 octobre 2021 dans On est en direct, sur France 2.

Impressionnée par la prestation de Cristiana Reali, Léa Salamé s'est lancée dans une question sur les filles de la comédienne, Elisa et Toscane nées en 1998 et 2003 de sa relation passée avec Francis Huster. "Elles ont vu le spectacle ? Est-ce qu'elles savent que c'est elle (Simon Veil ndlr) qui fait la loi sur l'avortement ?", a voulu savoir la journaliste et partenaire de Laurent Ruquier dans On est en direct. "Mais bien sûr, lui a répondu Cristiana Reali avant de partager quelques confidences sur l'une de ses deux filles, Elisa, l'aînée. "Elles sont très féministes les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment très engagé. Ma grande fille... Je peux vraiment rien dire, c'est vraiment je suis une pauvre conne. Elle me dit : 'Tu ne vas pas dire ça à la télé, c'est catastrophique'", a raconté Cristiana Reali, fière que sa fille soit ainsi intéressée par les sujets de société et qu'elle veuille que l'on dise que des femmes continuent à se battre pour leurs droits, même si Simone Veil a eu un rôle déterminant.

Il est assez rare que Cristiana Reali évoque ses filles, tout comme son ex-compagnon Francis Huster, dont elle est restée très proche. On se souvient qu'en juillet 2020, le comédien avait avoué être "amoureux" de ses filles au cours d'une entretien accordé à France Dimanche. "Je suis un papa complètement fou amoureux de ses filles ! Elles sont très différentes, je pense que l'une prendra le chemin artistique et l'autre, scientifique. Elles feront en tout cas un métier qui les amène à construire quelque chose pour les autres. Mes filles représentent le trésor de ma vie. Et elles sont très belles... mais ça, c'est grâce à leur mère !", avait-il déclaré, avec une infinie tendresse.