Francis Huster fou de son ex-compagne Cristiana Reali : "C'était la ligne d'arrivée de ma vie"

Francis Huster et Cristiana Reali ne forment plus un couple mais leurs liens restent toujours aussi forts. Papa de Toscane et Elisa, l'acteur de 73 ans a fait une belle déclaration à son ex-compagne et mère de ses filles, sur les ondes de "France Bleu" ce 19 octobre.

Déborah Grunwald a reçu Francis Huster dans le podcast de France Bleu, Dans le rétro. Ce mardi 19 octobre, l'acteur de 73 ans est revenu sur les moments qui ont marqué son existence et fait les femmes qui ont fait chavirer son coeur. Admirateur absolu de Jean-Baptiste Poquelin, dont la fascination lui a inspiré deux ouvrages (Le dictionnaire amoureux de Molière et Poquelin contre Molière) Francis Huster a confié qu'il lui devait énormément. "C'est grâce à Molière que j'ai aimé les femmes", a-t-il soufflé au micro de la journaliste. Papa d'Elisa et Toscane, (23 et 18 ans), ses "deux petits diamants", l'inoubliable Juste Leblanc du Dîner de cons a fait une très belle déclaration à Cristiana Reali, son ex-compagne et mère de ses enfants, avec qui il a été en couple de 1991 à 2008. "Je lui dois énormément parce que sans elle je n'aurais pas eu d'enfants. Je crois que jamais je n'aurais imaginé à quel point, pour un acteur qui change de vie avec les rôles, c'était comme une vraie quille de navire d'avoir quand même laissé une trace derrière soi et d'être aimé vraiment." D'après l'homme de lettres, qui a été fait Officier de la Légion d'honneur en 2006 par Jacques Chirac, c'est grâce au caractère de feu de la belle brune de 56 ans qu'il a pu s'ouvrir de nouveau, après, notamment, sa douloureuse rupture avec Isabelle Adjani. "Cristiana Reali a été extraordinaire parce qu'elle avait un tel tempérament que, dès le départ, j'avais l'impression qu'elle réussirait toute seule, qu'elle avait bâti elle-même son avenir dans sa tête et qu'elle irait jusqu'au bout. Elle représentait toutes les femmes que j'ai aimées, c'était la ligne d'arrivée de ma vie". Néanmoins, Francis Huster tient un discours plutôt négatif concernant l'amour. "J'ai tout raté. Je n'ai jamais compris comment une femme pouvait m'aimer", a lancé en riant celui qui se dit être "un homme à femmes".