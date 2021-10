"J'ai été foudroyé " : Francis Huster a eu le coeur brisé par Isabelle Adjani, son ex-compagne

Invité de C à vous (France 5) le 30 septembre 2021, Francis Huster a multiplié les confidences, évoquant par exemple son tournage très embarrassant avec Brigitte Bardot pendant lequel il a eu une érection. Il a aussi parlé de sa collaboration avec Isabelle Adjani sur les planches. Avec l'actrice, il a aussi vécu une belle histoire d'amour, peu après celle partagée entre la star et André Dussollier.

Convié à évoquer sa passion pour Molière, Francis Huster est notamment revenu sur les fois où il a joué les pièces du célèbre auteur. En 1973, il joue ainsi face à Isabelle Adjani dans L'Avare. "J'aimais Isabelle. Elle avait une qualité extraordinaire, c'est qu'elle jouait avec son ventre, elle jouait de là. Elle avait compris que l'important dans Molière, ce sont les silences", a-t-il déclaré. Le comédien de s'épancher sur son amour "dans la vie et sur scène" avec son ancienne compagne. A l'époque, tous deux étaient pensionnaires de la mythique Comédie-Française.

Si l'alchimie est au beau fixe pendant un temps, très vite Isabelle Adjani est happée par le cinéma. Un choix de carrière intelligent puisque, en 1975, elle tourne dans L'Histoire d'Adèle H. qui lui vaudra l'année d'après sa première nomination aux César. "J'ai été foudroyé, un peu comme Dom Juan, quand Isabelle a décidé de quitter le Comédie Française [on lui fera la proposition de la nommer sociétaire de l'établissement pour la retenir, en vain, NDLR] Je ne lui ai jamais pardonné parce qu'il y a des rôles sublimes du répertoire où, justement, elle aurait emmené la jeunesse à rentrer dans Racine, Corneille, Chimène, Phèdre, Bérénice. Ma vie artistique est complètement déchiquetée en deux dès l'instant où elle a cassé ce couple."

Après cette rupture, artistique et personnelle, Francis Huster partagera sa vie avec Nina Companeez puis avec avec l'actrice Cristiana Reali. Une longue histoire qui donnera naissance à deux filles, Élisa née en 1998 et Toscane Rose née en 2003. Malgré la séparation, ils sont restés proches comme on a récemment pu le constater.