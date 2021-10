Francis Huster au lit face à Brigitte Bardot : de peur d'une érection, il opte pour...

Francis Huster est du genre loquace quand il s'agit d'évoquer sa passion pour son métier. Ainsi, dans l'émission C à vous du 30 septembre 2021, il a longuement évoqué Molière à qui il a consacré les ouvrages Dictionnaire amoureux de Molière et Poquelin contre Molière. Il est aussi revenu sur sa filmographie et les actrices avec lesquelles il a tourné comme par exemple Brigitte Bardot...

Questionné sur son tournage avec l'icône du 7e Art pour le film L'Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise, sorti en 1973 et réalisé par Nina Companeez, Francis Huster avait des souvenirs précis dans sa mémoire... et dans sa chair ! "C'était pas si facile que ça parce que j'avais peur de bander !", a-t-il lâché à la surprise générale et sous les rires des chroniqueurs. Et le comédien aujourd'hui âgé de 73 ans d'ajouter, concernant sa technique complètement inutile pour s'éviter une érection dérangeante face à sa partenaire : "Je me suis mis un sparadrap comme un imbécile. Ça n'a rien empêché... et j'avais mal ! On en parle pas, c'est pas possible... C'est incroyable."

Francis Huster, qui était un jeune acteur débutant au moment du tournage du film avec BB, a gardé un souvenir impérissable de ce projet. "Mais Brigitte aussi... quelle actrice de comédie ! Quelle actrice extraordinaire. Un charme fou... Et puis, en dehors de son amour pour les animaux, croyez-moi, un amour pour la France", a-t-il ajouté. Malgré les nombreux dérapages de l'actrice de 87 ans, elle reste très populaire en raison de ses combats, à commencer par celui pour la protection animale.

Evoquant d'autres femmes marquantes dans sa vie, Francis Huster a également eu quelques mots pour son ancienne compagne Isabelle Adjani. La même année où sortait son film avec Bardot, le comédien était aussi sur scène pour jouer L'Avare avec Adjani. "Cet amour pour Isabelle, il était dans la vie et il était sur scène, et j'ai été foudroyé un peu comme Dom Juan quand elle a décidé de quitter la Comédie-Française, je ne lui ai jamais pardonné", a confié l'ex de Cristiana Reali toujours marqué...