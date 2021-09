André Dussollier et Isabelle Adjani séparés : rares confidences de l'acteur sur leur belle romance

A 75 ans, André Dussollier continue son métier d'acteur. Il est à l'affiche de Tout s'est bien passé de François Ozon. En pleine promotion pour ce long-métrage l'acteur a accordé une interview de Gala dans laquelle il revient, notamment, sur sa relation amoureuse avec Isabelle Adjani.

Retour dans les années 1970 lorsque les acteurs n'étaient pas encore des montres du cinéma mais de simples étudiants à la Comédie-Française. "Quand on s'est connus, j'avais 27 ans et elle, 19, elle était si jeune...", confie l'acteur de Boîte noire avec Pierre Niney.

Ils étaient jeunes, déjà beaux et amoureux. Ce qui les a séparés c'est justement la notoriété. "Et quand il lui est arrivé ce succès énorme avec La gifle, il est devenu impossible de vivre avec ce succès-là et d'avoir une vie réelle", déclare-t-il.

E 2016, à VSD, André Dussollier en disait encore un peu plus sur cette histoire d'amour : "C'était au tout début . On a partagé cette aventure de la Comédie-Française. J'étais très séduit par Isabelle. On est restés deux ans... très proches". Et, justement, concernant le film La Gifle et le succès foudroyant qu'a connu Isabelle Adjani avec, l'acteur avait confirmé : "Je pensais que les sentiments pourraient dépasser tout ça, mais non. Dommage..." La fin de cette belle histoire d'amour, André Dussollier semble la regretter.

Connu pour ses rôles mais aussi pour sa gueule de séducteur, l'acteur a ensuite rencontré dans les années 1980 une autre autre femme avec qui elle a eu a deux enfants : un fils Léo, né en 1988 et une fille Giulia née en 1993.