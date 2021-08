André Dussollier séparé d'Isabelle Adjani : pourquoi le couple a rompu

Il y a des acteurs qui peuvent tout jouer et André Dussollier en fait clairement partie. Le comédien de 75 ans peut faire rire, émouvoir, pleurer, rien ne lui paraît impossible. On pourra d'ailleurs admirer son talent sur France 3 ce lundi 2 août dans Un crime au paradis, aux côtés de Jacques Villeret et Josiane Balasko. L'acteur à la filmographie longue comme le bras a remporté trois César dans sa carrière et si on connaît très bien sa vie professionnelle, il reste bien plus discret sur sa vie privée.

En couple avec l'italienne Francesca Avossa depuis les années 80, l'acteur de Tanguy a deux enfants : un fils Léo, né en 1988 et une fille Giulia née en 1993. Avant cette belle relation avec Francesca, André Dussollier a vécu une relation beaucoup plus médiatisée avec une star française, Isabelle Adjani. Rencontrée lorsqu'ils étaient tous deux étudiants à la Comédie française, la belle brune aux yeux bleus va devenir sa compagne assez rapidement. "C'était au tout début . On a partagé cette aventure de la Comédie-Française. J'étais très séduit par Isabelle. On est restés deux ans... très proches", se souvient-il dans une interview accordée à VSD en 2016.

Je pensais que les sentiments pourraient dépasser tout ça, mais non. Dommage...

Une belle histoire qui va prendre fin avec l'ascension rapide de la carrière de l'ex de Francis Huster et Daniel Day-Lewis. L'actrice d'aujourd'hui 66 ans tourne dans le film La Gifle, ce qui va "bouleverser sa vie", selon André Dussollier. "Je pensais que les sentiments pourraient dépasser tout ça, mais non. Dommage...", regrette-t-il aujourd'hui.

Une histoire qui reste dans la tête de l'acteur qui n'hésite jamais à se donner à fond pour ses rôles. S'il a refait sa vie avec Francesca, il garde toujours dans un coin de sa tête la romance avec Isabelle Adjani.

Retrouvez André Dussollier dans Un crime au paradis, lundi 2 août 2021 à 21h05 sur France 3.