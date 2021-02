André Dussollier : Son séduisant fils, Léo Dussolier, est lui aussi acteur !

La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre ! Comédien, mais aussi papa de deux enfants, André Dussollier peut soupirer de soulagement : la relève est amplement assurée. Léo, né en 1988, et Giulia, née en 1993, tous deux issus de sa relation avec Francesca Avossa, suivent ses traces. L'aîné de l'acteur, un grand et beau gaillard d'1m84, sévit depuis quelques temps sur les grands comme sur les petits écrans. Au cinéma, on l'a aperçu dans Les Tuches 3 d'Olivier Baroux, en 2017, mais aussi dans le film Raoul Taburin. À la télévision, le jeune homme a intégré le cast de jolies productions, dont Sang et Lumière, À ciel ouvert, Capitaine Marleau ou plus récemment dans la série de Canal+, Vernon Subutex, au côté de Romain Duris.

Léo Dussolier a également intégré l'équipe d'écriture de Parents mode d'emploi, en 2016. Quant à sa petite soeur Giulia, elle n'a pas à rougir de son curriculum. Elle a elle aussi choisi la comédie comme domaine de prédilection... mais à sa manière, sur les planches de théâtre ! Membre de la troupe La Ville en feu, elle divise son temps entre l'acting et la danse. "J'ai envie de m'occuper de mes enfants, avouait André Dussollier en 2018 au site suisse Le Temps. Ils sont en train de devenir acteurs, vous réalisez ? Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Mais il faut vivre son désir, sans trop zigzaguer. A 23 ans, je ne voulais pas avoir le regret de ne pas tenter..."

Aujourd'hui, c'est plutôt moi qui leur court après !

On serait en droit de se demander si Léo et Giulia Dussollier se sont longtemps incrustés chez leur père. C'est André Dussollier, après tout, qui a instauré le concept de l'enfant Tanguy en jouant dans le film d'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azema - puis dans sa suite en 2018. Mais la réponse risque de vous décevoir. La fiction et la réalité sont, dans ce cas-ci, diamétralement opposées. "C'est tout le contraire, avouait l'ex d'Isabelle Adjani à nos confrères de Télé Loisirs. Les miens ont voulu voler de leurs propres ailes assez tôt. Ils sont acteurs, vous pensez... Aujourd'hui, c'est plutôt moi qui leur court après !" Mieux vaut tôt que jamais...

