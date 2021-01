André Dussollier, son couple passé avec Isabelle Adjani : "On est restés deux ans... très proches"

McSolaar et Ophélie Winter, Lorie et Garou, Benoit Magimel et Juliette Binoche... Il y a des couples de stars qu'on a un peu oubliés avec les années. Ainsi, si on remonte à quelques décennies, on peut retrouver des reliques d'une ancienne idylle qui unissait André Dussollier à Isabelle Adjani. Avant qu'ils ne connaissent tous deux la gloire au cinéma, ils s'étaient rencontrés sur les planches de la Comédie-Française.

En 1974, André Dussollier et Isabelle Adjani se croisent au sein de l'académie. De là, naît une belle romance, aussi courte que passionnée, comme l'avait raconté l'acteur de 74 ans à VSD en 2016 : "C'était au tout début. On a partagé cette aventure de la Comédie-Française. J'étais très séduit par Isabelle. On est restés deux ans... très proches. C'était à l'époque d'Ondine, exactement."

André Dussollier semblait très épris d'Isabelle Adjani. À l'époque, il était âgé de 28 ans, elle en avait 19. Elle venait alors tout juste de lancer sa carrière. "Il y a eu La Gifle et ça a bouleversé sa vie. Je pensais que les sentiments pourraient dépasser tout ça, mais non. Dommage...", avait déploré l'acteur.

Depuis son aventure avec Isabelle Adjani, André Dussollier a retrouvé l'amour dans les bras de Francesca Avossa. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants : Léo (32 ans) et Giulia (27 ans). De son côté, Isabelle Adjani a tourné la page en fréquentant Francis Huster, également au sein de la Comédie-Française. Elle a accueilli son premier enfant, Barnabé, fruit de son amour passé pour le réalisateur Bruno Nuytten, en 1979. Par la suite, son fils Gabriel-Kane (25 ans) est né de sa relation avec Daniel Day-Lewis. Elle a ensuite été en couple avec Jean-Michel Jarre ou encore, le chirurgien Stéphane Delajoux...