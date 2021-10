Francis Huster et Cristiana Reali : Les ex, et leur fille, présents aux obsèques de François Florent

Les événements tristes rassemblent ! Francis Huster et son ex-compagne Cristiana Reali en font à nouveau l'expérience. Déjà réunis lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo le 10 septembre dernier à l'église de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement, les deux acteurs ont pleuré la mort d'une autre légende du cinéma français.

Cette icône répondait au nom de François Florent. Le fondateur du très prestigieux Cour Florent, est mort le lundi 27 septembre 2021. Son épouse, Kanee Florent, avait confirmé la terrible nouvelle à l'AFP. Le défunt de 84 ans se battait contre une longue maladie. Il s'est éteint à l'hôpital Necker, dans le 15e arrondissement. Ses obsèques ont eu lieu ce lundi 4 octobre 2021.

C'est en l'église Saint-Roch, située Rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris, que la famille et les amis du défunt lui ont fait leurs adieux, avant son inhumation. Francis Huster, Cristiana Reali et leur fille aînée Elisa (23 ans) comptaient parmi les présents. Comme eux, Jacques Spiesser, Yvan Attal, Jean-Pierre Darroussin, Maxime Le Forestier ou encore Michaël Youn ont rendu un dernier hommage à François Florent.

Francis Huster est un des grands noms qui a fait ses classes au Cours Florent. L'école d'art dramatique a également vu passer Guillaume Gallienne, Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Mathilde Seigner, Diane Kruger, Sandrine Kiberlain, Pierre Niney, Gaspard Ulliel ou Audrey Tautou, alors étudiants plein de rêves et d'ambitions.

François Florent (de son vrai nom François Eichholtzer) a fondé l'établissement en 1967, après avoir lui-même étudié à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. "Je crois que ça a été mon destin. Et je crois que c'est un destin heureux. Je ne suis pas un comédien qui a renoncé à être comédien. Je suis un acteur qui a fait ses classes dans les plus grandes écoles françaises et qui a compris que son épanouissement véritable serait de donner la lumière aux autres", expliquait-il en début d'année à France Culture.

"Un destin heureux" qui lui a valu l'insigne de Chevalier dans l'ordre de la légion d'honneur, reçu en décembre 2005 des mains du ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabres !