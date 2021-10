Capucine Anav : Fan de sa "virtuosité", Francis Huster la compare à "Zerbinette"

Emmanuel Macron comparé à Alceste

Au cours de l'émission, Bernard Montiel a également demandé à Francis Huster de comparer les futurs candidats à l'élection présidentielle à des personnages de Molière. "Si Emmanuel Macron se représente par exemple, quel personnage serait-il ?" demande-t-il à son invité.

"Alceste (Le Misanthrope), c'est à dire qu'il en a toutes les caractéristiques, répond immédiatement Francis. Il n'écoute pas les autres comme Alceste. Il est rigide et il va jusqu'au bout de ce qu'il a décidé même si c'est beaucoup plus long que ce qu'il pensait à cause des autres justement mais aussi à cause de lui-même. J'ai l'impression qu'il trouve sa force comme Alceste dans une forme d'amour qu'il a avec ce pays et d'ailleurs la preuve, il y a quelques mois la rumeur courait qu'il hésitait à se représenter et comme Alceste devant la Cour et devant ses adversaires tout ce qu'on disait de lui, il pensait fuir dans un désert et fuir tout ce qu'on pensait de lui et quitter sa présidence."