Capucine Anav "fan de la carrière de Molière" : moquée par l'"élite condescendante", elle sort de ses gonds

Dans la pièce Le Switch, Capucine Anav joue effectivement un rôle léger, celui d'une femme qui découvre que son partenaire et marié, et qui décide, avec son épouse, d'échanger de place pour comprendre les avantages l'une de l'autre. C'est un succès, d'ailleurs, puisque le spectacle, joué depuis le 28 septembre 2021, est prévu pour 90 représentations au total. "L'élite condescendante aurait pu juste entendre ou lire dans mes propos une certaine humilité, et peut-être même y déceler un petit regret de ne pas avoir su ou voulu à l'époque évoluer dans ce milieu, poursuit-elle. Rien d'autres. Les esprits moins critiques retiendront que les pièces de boulevard attirent plus de personnes dans des salles de théâtre. Les esprits encore plus positifs penseront que ce palier permettra même à terme d'attirer certains de ceux-là vers des pièces plus classiques et littéraires telles celles de... Molière !" La boucle est donc bouclée...