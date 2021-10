Diaporama Capucine Anav "fan de la carrière de Molière" : moquée par l'"élite condescendante", elle sort de ses gonds

1 / 15 Capucine Anav "fan de la carrière de Molière" : moquée par l'"élite condescendante", elle sort de ses gonds

2 / 15 Exclusif - Capucine Anav - Générale de la pièce de théâtre "Le Switch" au Théâtre d'Edgar à Paris.

3 / 15 Exclusif - Capucine Anav - Filage de la pièce de théâtre " Le Switch" au théâtre Edgar à Paris le 25 septembre 2021. © Veeren / Bestimage

4 / 15 Exclusif - Emmanuelle Boidron, Alexandre Pesle et Capucine Anav - Filage de la piéce de théâtre " Le Switch" au théâtre Edgar à Paris le 10 septembre 2021. © Veeren / Bestimage

5 / 15 Exclusif - Emmanuelle Boidron, Alexandre Pesle, Capucine Anav - Générale de la pièce de théâtre "Le Switch" au Théâtre d'Edgar à Paris, le 7 octobre 2021.

6 / 15 Exclusif - Clémence Lassalas, Laurent Amar, Eloîse Valli, Alexandre Pesle, Capucine Anav et Emmanuelle Boidron - Générale de la pièce de théâtre "Le Switch" au Théâtre d'Edgar à Paris le 7 octobre 2021.

7 / 15 Exclusif - Alexandre Pesle et Capucine Anav - Filage de la pièce de théâtre " Le Switch" au théâtre Edgar à Paris le 25 septembre 2021. © Veeren / Bestimage

8 / 15 Exclusif - Emmanuelle Boidron, Alexandre Pesle et Capucine Anav - Filage de la piéce de théâtre " Le Switch" au théâtre Edgar à Paris le 10 septembre 2021. © Veeren / Bestimage

9 / 15 Capucine Anav lors de la soirée de réouverture de la boutique "Breitling", située rue de la Paix. Paris, le 3 octobre 2019. © Olivier Borde/Bestimage

Celebrities at Breitling store's (located rue de la Paix) reopening party. Paris, October 3rd, 2019.

10 / 15 Exclusif - Capucine Anav, Emmanuelle Boidron - Générale de la pièce de théâtre "Le Switch" au Théâtre d'Edgar à Paris le 7 octobre 2021.

11 / 15 Exclusif - Emmanuelle Boidron et Capucine Anav - Filage de la piéce de théâtre " Le Switch" au théâtre Edgar à Paris le 10 septembre 2021. Pièce qui se joue dès le 28 septembre 2021 et pour 90 représentations. Après plus de dix ans, Line et Lise découvrent que Philippe est le mari de l’une et l’amant de l’autre. Elles en parlent toutes les deux dans un réflexe de solidarité féminine, et décident ensemble de lui faire comprendre qu’il n’a plus à choisir puisqu’elles veulent le quitter. Mais avant de se séparer de leur mari et amant, désireuses de découvrir ce qu’il peut bien offrir à l’autre qu’elles n’ont pas, elles décident d’exiger ces faveurs inconnues. Voici Philippe contraint d’effectuer un Switch pour les satisfaire. Mais ce que peut supporter une femme ne convient pas forcément à une maîtresse et les ardeurs consacrées à une maîtresse peuvent devenir un fardeau pour une femme. C’est l’expérience harassante qu’elles vont subir toutes les deux avec la volonté farouche de Philippe de garder l’une et l’autre. Mais cette expérience n’a qu’un temps et après être revenues à la raison, elles décident chacune de reprendre leur place au plus grand soulagement de Philippe qui pense avoir gagné la partie… Sans le savoir il se prépare à des jours difficiles ! © Veeren / Bestimage

Exclusive - no web en Suisse / Belgique Spinning of the play "The Switch" at the Edgar Theatre in Paris on september 10th 2021

12 / 15 Capucine Anav - Projection du film "Dune" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 6 septembre 2021. © Veeren/Bestimage

People attending the "Dune" photocall held at "Le Grand Rex" cinema, on September 6th, 2021 in Paris, France.

13 / 15 Exclusif - Emmanuelle Boidron, Alexandre Pesle et Capucine Anav - Filage de la piéce de théâtre " Le Switch" au théâtre Edgar à Paris le 10 septembre 2021. Pièce qui se joue dès le 28 septembre 2021 et pour 90 représentations. Après plus de dix ans, Line et Lise découvrent que Philippe est le mari de l’une et l’amant de l’autre. Elles en parlent toutes les deux dans un réflexe de solidarité féminine, et décident ensemble de lui faire comprendre qu’il n’a plus à choisir puisqu’elles veulent le quitter. Mais avant de se séparer de leur mari et amant, désireuses de découvrir ce qu’il peut bien offrir à l’autre qu’elles n’ont pas, elles décident d’exiger ces faveurs inconnues. Voici Philippe contraint d’effectuer un Switch pour les satisfaire. Mais ce que peut supporter une femme ne convient pas forcément à une maîtresse et les ardeurs consacrées à une maîtresse peuvent devenir un fardeau pour une femme. C’est l’expérience harassante qu’elles vont subir toutes les deux avec la volonté farouche de Philippe de garder l’une et l’autre. Mais cette expérience n’a qu’un temps et après être revenues à la raison, elles décident chacune de reprendre leur place au plus grand soulagement de Philippe qui pense avoir gagné la partie… Sans le savoir il se prépare à des jours difficiles ! © Veeren / Bestimage

Exclusive - no web en Suisse / Belgique Spinning of the play "The Switch" at the Edgar Theatre in Paris on september 10th 2021

14 / 15 Semi Exclusif - Roland Garros 2021 : Capucine Anav au village lors des internationaux de France de tennis le 2 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Semi Exclusive Celebs at Roland Garros tennis tournament in Paris on june 2nd 2021