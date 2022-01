"Je vais aller voir les autorités locales" : Jazz arnaquée en Thaïlande avec sa famille

La fin de l'année 2021 a été particulièrement rude pour Jazz et son mari Laurent. Si le couple a eu la chance et le bonheur d'accueillir son troisième enfant, le petit garçon London Sky, le 8 décembre, ce dernier a vite rencontré des problèmes de santé. Pendant de longs jours, il a été suivi de près à l'hôpital en raison d'une infection et d'un "trou d'air" au niveau des poumons. De mauvaises nouvelles qui laissaient alors présager le pire pour ses parents. Mais, fort heureusement, tout a fini par rentrer dans l'ordre et le bébé est même assez en forme pour voyager !

En effet, depuis peu, Jazz et sa famille ont posé leurs bagages en Thaïlande. Au programme : plages de rêve, farniente et villas de luxe. Sur ce dernier point, les jeunes mariés ont cependant eu une grosse déconvenue. "Là on est dans une sublime maison à Phuket et on s'apprête à changer de maison toujours ici en Thaïlande et on avait trop envie d'aller la voir. Quand on met l'adresse sur le GPS, on voit qu'elle est un peu loin, mais on se dit que ce n'est pas grave tellement elle est jolie. Et en fait, on allait se prendre la banane de l'année. Je vous explique, la maison est face à une marée basse. Sur les photos, c'est une maison au bord de la mer, et en vrai c'est une maison face à une marée. Je suis choquée", a confié avec déception Jazz en story Instagram, dévoilant notamment en vidéo un parking de bateaux abandonnés aux abords d'une plage recouverte de détritus.

Le couple doit maintenant "se démerder pour être remboursé" mais Laurent promet de ne pas en rester là. "Je vais allé voir les autorités locales. Ils nous ont arnaqué. Ce ne sera pas sans suite", a-t-il annoncé très remonté. Seule lot de consolation : ne pas être tombé des nues "le jour J". "Si on avait loué directement cette maison... chose que beaucoup de gens font, t'arrives ici donc déjà t'es très très loin, à 53 minutes de la ville, il n'y a rien autour. Et t'arrives et tu te prends une banane comme ça. Il y a des gens qui travaillent toute l'année pour prévoir de belles vacances. Mais tu pleures ! Nous on a la chance de louer autre chose, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas. Ces gens-là font des annonces mensongères, et ils s'en foutent. Je trouve ça d'une méchanceté. C'est abusé de berner les gens comme ça", a-t-elle dénoncé. Un coup dur toutefois rapidement oublié dès le lendemain avec une sortie en bateau en famille au milieu du paysage magnifique qu'offre la Thaïlande.