Jazz maman pour la 3e fois : première photo de famille avec London, son visage dévoilé

London est déjà une star puisqu'il a son compte Instagram et est suivi par plus de 26 000 internautes. Jazz et Laurent ont d'ailleurs posté une photo prise juste après l'accouchement. On peut y voir la brunette en larmes, son bébé posé sur elle, et son mari avec le sourire.

Jazz et Laurent sont donc à la tête d'une tribu de trois enfants. En effet, la belle brune de 29 ans a déjà donné naissance à une petite fille prénommée Chelsea il y a quatre ans et à Cayden il y a deux ans.

C'est le 1er septembre dernier que Jazz avait officialisé sa grossesse. Pour ce faire, elle avait posté une photo de famille, son ventre arrondi bien visible. "Je suis enceinte de six mois de bonheur... J'ai été heureuse de partager ces moments seulement en famille mais aujourd'hui je suis heureuse de le partager avec vous tous! Ça n'a pas toujours été facile mais après réflexion ça en valait la peine", avait-elle écrit en légende. Et le 30 novembre, c'est le prénom de leur bébé qu'ils avaient dévoilé, sans toutefois préciser son sexe.

Ce troisième bébé, elle l'a ardemment désiré. En décembre 2019, Jazz annonçait en larmes qu'elle venait de faire une fausse couche. Après son opération, elle avait expliqué que c'était à cause des attaques qu'elle avait subies qu'elle avait perdu son bébé : "Ça fait des semaines qu'on me met la pression, ça fait des semaines qu'on me met dans des histoires où j'ai rien fait ! On fait du mal à ma famille et à mes amis aussi. J'ai souvent pensé plus aux autres qu'à moi et aujourd'hui, à cause de tout ce que je subis, j'ai fait souffrir mon bébé." Les amoureux avaient ensuite retenté d'avoir un enfant. Mais durant de longs mois, rien. Fort heureusement, la roue a tourné.

Toutes nos félicitations.