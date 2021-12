Jazz enceinte de son 3e enfant : le prénom surprenant de son bébé dévoilé

Sans surprise, les abonnés de Laurent n'ont pas tardé à réagir à cette annonce. Si certains ont directement validé le prénom London, d'autres ont eu du mal à y croire. "On se croirait dans La Casa De Papel", "Ne me dites pas que le bebe vas s'appeler London", "Je pense pas que c'est London le prénom de leur bébé mais un prénom qui commence par un C pour continuer dans la logique je pense", peut-on notamment lire.

Quoi que les gens en disent, Laurent était le plus heureux du monde. "26 ans. Merci à tous pour vos messages, et surtout un grand merci à ma femme qui m'a encore organisé un anniversaire incroyable. Ps: j'ai un cadeau pour vous...", peut-on lire en légende de la publication.

C'est début septembre que Jazz et Laurent avaient officialisé cette nouvelle grossesse, dont le terme est prévu en ce mois de décembre. "Je suis enceinte de six mois de bonheur... J'ai été heureuse de partager ces moments seulement en famille mais aujourd'hui je suis heureuse de le partager avec vous tous! Ça n'a pas toujours été facile mais après réflexion ça en valait la peine", avait écrit la jeune maman en légende d'une photo de sa famille et elle, qui affichait un ventre bien arrondi. Un immense bonheur pour le couple qui a dû surmonter une fausse couche survenue en 2019. "Ça fait des semaines qu'on me met la pression, ça fait des semaines qu'on me met dans des histoires où j'ai rien fait ! On fait du mal à ma famille et à mes amis aussi. J'ai souvent pensé plus aux autres qu'à moi et aujourd'hui, à cause de tout ce que je subis, j'ai fait souffrir mon bébé", avait notamment confié Jazz.