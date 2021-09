Jazz est enceinte de son 3e enfant ! Grande annonce en photo

Le voeux de Jazz a enfin été exaucé. La star de la JLC Family n'a pas caché qu'elle souhaitait tomber enceinte. Et ses prières ont été entendues puisque ce mercredi 1er septembre 2021, elle a annoncé qu'elle attendait un heureux événement.

L'épouse de Laurent Correia est en effet enceinte de son troisième enfant. Une nouvelle qu'elle a enfin souhaité partager avec ses abonnés, sur Instagram. C'est en postant une photo de famille avec son ventre arrondi que Jazz a fait cette belle révélation. "Je suis enceinte de six mois de bonheur... J'ai été heureuse de partager ces moments seulement en famille mais aujourd'hui je suis heureuse de le partager avec vous tous! Ça n'a pas toujours été facile mais après réflexion ça en valait la peine", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Ses fans n'ont pas manqué de la féliciter rapidement pour ce bonheur à venir.

Cet heureux événement arrive après de nombreux coups durs pour le couple. En décembre 2019 par exemple, Jazz annonçait en larmes qu'elle venait de faire une fausse couche. Après son opération, elle a expliqué que c'est à cause des attaques qu'elle avait subies qu'elle avait perdu son bébé : "Ça fait des semaines qu'on me met la pression, ça fait des semaines qu'on me met dans des histoires où j'ai rien fait ! On fait du mal à ma famille et à mes amis aussi. J'ai souvent pensé plus aux autres qu'à moi et aujourd'hui, à cause de tout ce que je subis, j'ai fait souffrir mon bébé."

Autre coup dur pour Jazz, son époux Laurent Correia a été accusé d'infidélité. Mais depuis, la belle brune de 29 ans lui a pardonné et tous deux nagent dans le bonheur. Un bonheur bientôt multiplié avec l'arrivée d'un nouveau bébé dans leur vie. Tous deux étaient déjà les heureux parents de Chelsea (3 ans) et Cayden (2 ans). Toutes nos félicitations aux tourtereaux.