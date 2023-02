"Je vais rejoindre Guillaume !" : Michel Drucker a stoppé Gérard Depardieu dans un élan suicidaire

La perte de son fils, Gérard Depardieu ne s'en ai jamais remis. Guillaume Depardieu est mort après avoir contracté une pneumonie lors d'un tournage en Roumanie. Il n'avait que 37 ans quand il a poussé son dernier souffle, le 13 octobre 2008. Fatalement, son père n'a jamais totalement accepté cette absence. C'est ce qu'expliquait Michel Drucker, en 2013, dans son livre autobiographique intitulé De la lumière à l'oubli, en évoquant, notamment, l'envie du comédien de quitter la France.

"Je pense à Depardieu, le colosse, l'Orson Welles du métier qui a provoqué l'opinion, écrit le légendaire animateur de 80 ans. Mais je sais bien que l'enjeu pour Gérard sera toujours ailleurs, son errance fiscale signifie un manque d'amour et de reconnaissance. Depuis que la justice a foutu son fils au trou, Depardieu s'est senti de moins en moins aimé en France. Plus on est aimé, plus on veut l'être, cette spirale est sans fin dans nos métiers. Et j'entends encore Gérard me balancer dans un souffle en sortant de mon plateau alors que je lui déconseillais d'enfourcher sa moto : 'De toute façon, je vais bientôt rejoindre Guillaume...'"

Ça va être dur, la vie sans toi et papa

Fou de grosses cylindrées, Guillaume Depardieu avait déjà frôlé la mort en conduisant une moto. En octobre 1995, il avait échappé de peu à la grande faucheuse après qu'une valise ne tombe dans sa direction du toit d'une voiture... jusqu'à ce que le destin le rattrape. En mourant, Guillaume Depardieu a laissé derrière lui son célèbre père, bien sûr, mais aussi sa soeur Julie ainsi que sa fille Louise. Cette dernière a très tôt été orpheline puisque Elise Ventre, sa maman, et ancienne épouse de Guillaume Depardieu, est décédée à l'âge de 47 ans le 6 octobre 2020. "Maman, aujourd'hui tu t'es envolée pour me regarder de là-haut, écrivait-elle. Je t'aime. Je t'aimais, comme je t'ai aimée. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Ça va être dur, la vie sans toi et papa". Heureusement, papy et mamy Elisabeth sont encore là.

Retrouvez les propos de Michel Drucker dans son livre "De la lumière à l'oubli".