"Je vous trouve très beau" : Martin Weill dragué par une célèbre actrice, un terrible moment de gêne

Sa vie privée ? Quel mystère ! Globe-trotter émérite, véritable Tintin des médias français, Martin Weill est toujours sur la route à la recherche d'informations et il n'a aucun temps à perdre à évoquer une éventuelle partenaire amoureuse. Pourtant, on a déjà vu le jeune journaliste se faire lourdement draguer à la télévision, alors que le rouge lui montait violemment aux joues. Cette séquence remonte à l'année 2017, au mois de février, alors qu'il était chroniqueur dans l'émission Quotidien, sur la chaîne TMC, et que la comédienne Louise Bourgoin venait assurer la promotion du film Sous le même toit avec son partenaire de scènes Gilles Lellouche.

Je pourrais être votre mère mais...

Grande habituée de ce plateau télé, Louise Bourgoin était en territoire conquis quand elle a débarqué, dans l'émission Quotidien, face à Yann Barthès. Voilà pourquoi elle s'est permis de dire, à Martin Weill, le fond de sa pensée. "Martin, je pourrais être votre mère mais... Je voulais juste vous dire que je vous trouve très beau et, ce qui est très beau, c'est que vous ne savez pas que vous l'êtes", avait-elle expliqué. Ce qui l'avait évidemment plongé dans un embarras sans fin. Une fois debout face à lui, en constatant leur différence de taille, elle avait pourtant rebroussé chemin d'un : "Je ne l'avais pas vu debout. Il faut réenregistrer."

S'il avait fait semblant, par la suite, de laisser son numéro de téléphone à Louise Bourgoin sur son compte Twitter, Martin Weill en était resté là. Jusqu'à ce que l'actrice - qui n'a que 5 ans de plus que lui ! - revienne sur TMC pour évoquer, cette fois-ci, le film L'un dans l'autre avec Stéphane de Groodt. Le journaliste avait fait semblant d'être en déplacement aux Etats-Unis, pour un reportage, et avait surpris la sublime ex-Miss Météo en présentant, par surprise, la pluie et le beau temps à son tour. Il avait finalement quitté le fond vert pour venir lui faire une bise, tentant tant bien que mal de vaincre sa timidité maladive. Et depuis ? Seuls eux le savent...