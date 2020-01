"La bataille de boules de neige 2" : Un deuxième volet givré !

La Bataille géante de boules de neige 2 – L'Incroyable Course de luge débarque au cinéma le 29 janvier 2020. Après leur succès de 2016, les héros givrés reviennent sur les écrans pour un deuxième épisode. La suite met à l'honneur une incroyable course de luge, une folle aventure à travers le Grand Nord canadien, mais aussi et surtout à travers les épreuves, les petites et grandes victoires de l'enfance.

Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une habitude. Vainqueurs depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie doivent cependant laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce dernier a lamentablement triché en sabotant le traîneau de Sophie. François veut sa revanche, à la loyale cette fois-ci.

Après les Kids United, ce sont cette fois les Canadiens Corneille et Garou qui interpréteront les chansons originales du film.

