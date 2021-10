"La raison me force à te dire adieu" : les mots d'Alain Delon pour rompre avec Romy Schneider

Cette histoire, il la gardera à l'esprit et au coeur pour toujours. Pendant quatre ans, de 1959 à 1963, Alain Delon et Romy Schneider se sont aimés. Fiancés, les amoureux n'ont jamais eu le temps de se promettre fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais la faucheuse, elle-même, n'est pas parvenue à venir à bout de leurs sentiments. Cette séparation, 58 ans plus tard, brise toujours l'âme du comédien, qui pense à elle chaque matin, à chaque instant.

Romy Schneider et Alain Delon se sont rencontrés en 1958 sur le tournage du film Christine, de Pierre Gaspard-Huit. S'ils ont d'abord eu du mal à se voir en peinture, ils ont fini par s'apprécier, s'aimer... et tourner ensemble, à nouveau, dans La Piscine ou L'Assassinat de Trotsky. Mais la jeunesse, la fougue et le succès ont fini par leur brûler les ailes. Alors qu'ils s'apprêtaient à se marier, l'acteur a laissé une lettre de rupture à sa douce, ainsi que des roses Baccara rouges, presque noires, dans leur hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris.

Je te rends ta liberté en te laissant mon coeur

"La raison me force à te dire adieu, écrivait-il, comme il le révélait au journal Le Figaro en 2018. Nous avons vécu notre mariage avant de nous épouser. Notre métier nous enlèverait toute chance de survie... Ne te trompe pas sur la couleur de ces fleurs : ce ne sont pas des roses noires. Je te rends ta liberté en te laissant mon coeur." Le temps passe mais Alain Delon n'a jamais oublié cet instant où il a rédigé ces quelques lignes. Ni ce jour abominable où Romy Schneider a été retrouvée morte, dans son appartement, alors qu'elle n'avait que 43 ans.

C'est l'ultime compagnon de la comédienne, Laurent Pétin, qui a découvert son corps inerte. Alain Delon, rapidement dépêché sur place, ne se remet pas de cette disparition. Tous les ans, alors que vient le jour de l'anniversaire de Romy Schneider, il lui rend hommage et 2021 n'a pas échappé à la tradition. "Rosemarie Albach-Retty dite Romy Schneider aurait 83 ans aujourd'hui, ce jeudi 23 septembre, pouvait-on lire sur le Twitter de Jean-François Guyot, journaliste de l'AFP. Je me souviens... Nous nous demandions : 'Qui est tombé amoureux le premier, toi ou moi ?' Nous comptions : 'Un, deux, trois !' Et nous répondions : 'Ni toi ni moi ! Ensemble !' Ensemble... mon amour pour toi est éternel, ma Puppelé..."

Retrouvez Alain Delon dans le film "Un Flic", le 11 octobre 2021 sur Arte.