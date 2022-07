"La scène était traumatisante" : Cristal tuée à coups de couteau, ses voisins racontent

Cristal avait 26 ans quand elle a été retrouvée morte dans la nuit du 25 au 26 juin 2022, tuée à coups de couteau dans le hall de son immeuble à Narbonne. L'auteur présumé de cet acte sauvage est son ancien compagnon, qui est toujours en fuite. La scène d'horreur a été découverte par ses voisins qui sont traumatisés. Ils se sont confiés sur le drame à France 3 Occitanie. Le meurtre de la jeune femme fait désormais l'objet d'une enquête pour homicide volontaire aggravé.

Les faits se sont déroulés lors d'une nuit d'été tranquille dans cette résidence paisible des quartiers des Pléiades, quand Cristal sort de son appartement pour prendre sa voiture. Des cris ont été entendus, alertant les voisins. "Un des voisins est directement sorti et a vu que la jeune femme était agressée par un individu qui lui a porté plusieurs coups de couteaux. Il a poursuivi cet individu sans parvenir à le rattraper et est venu au secours de la jeune femme", a détaillé le procureur de Narbonne, Eric Camous. Les pompiers sont ensuite arrivés mais s'ils arrivent à faire repartir le pouls un temps, la victime ne survit pas à ses blessures.

Une scène effroyable qui hante les habitants de l'immeuble. Une voisine a confié à France 3 : "En rentrant vers 23 heures, mon conjoint a vu les pompiers, la police et une mare de sang par terre. Un drap blanc était au sol. Il a eu très peur de ce qu'il s'était passé. Tout le monde a été très choqué, c'est une résidence qui était paisible." Elle ajoute : "La scène était traumatisante, le sang est resté plusieurs jours sur le sol. On n'a pas trop entendu la dame, on a surtout entendu les voisins appeler les secours. Quand on est descendu, elle était par terre ensanglantée. Les voisins essayaient de faire des points de compression." Un autel a été installé à la mémoire de Cristal dans l'entrée du bâtiment.

Quelques jours avant cet horrible acte, Cristal avait signalé des faits de violences conjugales à l'hôpital où elle avait indiqué qu'elle comptait porter plainte. Sa voisine l'avait croisée rapidement, deux jours avant son meurtre : "Elle avait un coquard à l'oeil droit, on s'est dit bonjour mais elle se dépêchait de fermer sa porte quand je l'ai croisée." Peu avant la nuit fatale, elle s'était séparée de son compagnon, précisent ses amis.