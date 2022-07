"Le corps demande du repos" : Jeff Panacloc de retour, il se confie sur ses derniers mois difficiles

Lorsque l'on entend les blagues sans-gêne et même parfois douteuses qu'il fait dire à sa marionnette Jean-Marc, on pourrait croire que Jeff Panacloc est un humoriste exubérant, démonstratif et débordant d'énergie... mais pas du tout ! Laissant son alter-ego orange faire rire le public, le ventriloque se révèle très discret hors de la scène, ne se livrant que très rarement sur sa vie et sur ses émotions.

Mais il y a quelques mois, il n'avait pas pu s'empêcher de se livrer : à la fin du dernier Olympia de sa tournée, il avait en effet fini en larmes devant ses deux filles (Rose, 4 ans et Alice, 2 ans), se décrivant "au fond du trou". Après cela, il avait dû annuler plusieurs dates de sa tournée, épuisé. Bonne nouvelle, cependant, l'humoriste va mieux !

Présent au Marrakech du Rire, il a accepté de se confier au magazine TV Mag sur ces moments difficiles traversés récemment : "Ça va mieux", a-t-il tout de suite rassuré. "Quand on fait plein de choses, à un moment donné, le corps demande du repos. C'est ce qui m'est arrivé, j'étais fatigué. Je ne suis plus tout jeune ! J'essaye de faire autant de choses que je faisais il y a dix ans, mais je me rends compte que je n'ai plus la même énergie aujourd'hui". Une plaisanterie qui cache un profond mal-être traversé pendant quelques mois.