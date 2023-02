"Le sexe, 3 500 euros" : Benoît Dubois déçu par son opération du pénis, "c'est le diamètre qui m'intéressais"

Entre Benoît Dubois et la chirurgie esthétique, c'est une grande histoire d'amour. Et l'ancien candidat de Secret Story (saison 4, en 2010) ne le cache absolument pas. Il y a eu recours à plusieurs reprises et a d'ailleurs énuméré ses interventions lors de son passage dans Chez Jordan (C8), ce mardi 7 février 2023.

Lors de son entretien avec Jordan De Luxe, Benoît Dubois a évoqué sa vie amoureuse, ses relations tendues avec Thomas Vitiello mais aussi, le sujet de la chirurgie esthétique. Dans Chez Jordan, le jeune homme de 33 ans a rappelé les opérations qu'il avait faites : "Un nez c'est 4 500 euros. Le sexe, 3 500. C'était une pénoplastie pour augmenter la circonférence. Ca dure un an et demi, je le déconseille fortement. C'est très cher et ça ne dure pas, c'est ridicule. C'est le diamètre qui m'intéressais. C'est plus important Jordan (rires). C'est esthétique, ça ne marche pas à l'érection. J'ai fait ça à l'âge de 22 ans. Je partais à Barcelone, ça m'a amusé." Il conseille donc aux personnes qui l'écoutent de mettre leur argent dans autre chose.

Ce n'est pas la seule intervention que Benoît Dubois regrette. Il aurait aussi préféré ne pas faire "le tatouage de [ses] sourcils". "Car j'ai la ligne beaucoup plus basse. Ca commence à s'estomper, mais je vais faire virer un peu le tatouage. Je trouve que ça dénature le regard et la puissance du regard", a-t-il précisé. Malgré tout, le chroniqueur de TPMP People assume tout. Et il considère qu'il n'en a pas trop fait malgré son jeune âge. "Je n'ai pas l'air refait comme certains. C'est de la coquetterie. C'est histoire de raffermir, de donner des volumes un peu différents. Le botox, c'est une fois tous les six mois. Et l'acide c'est une fois par an", s'est-il justifié. Puis, il a assuré qu'il n'avait pas peur du temps qui passe. Il souhaite juste "vieillir doucement" et utilise les moyens qu'il peut pour maintenir son objectif. Et cela ne semble pas près de se terminer.