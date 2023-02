"Dans un garage pour la démonter" : Benoît Dubois en colère contre Thomas Vitiello, il évoque "les dossiers" sur son ex-ami

Ce mardi 7 février 2023, Benoît était l'invité de Jordan De Luxe, dans son émission Chez Jordan. Et le gagnant de Secret Story 4 (2010) n'a pas échappé à des questions sur son ancienne amitié avec Thomas Vitiello, qui s'est détériorée au fil des années.

Dans la Maison des Secrets, Benoît Dubois et Thomas Vitiello formaient un duo de choc. Les deux candidats, qui se surnommaient Brigitte et Josiane, ont fait rire les téléspectateurs de TF1 en critiquant avec humour les autres participants notamment. Ils ont ensuite monté des vidéos humoristiques pour NRJ12 et sont même montés sur scène ensemble pour un spectacle. Mais aujourd'hui et depuis quelques années, les anciens candidats de télé-réalité sont en froid. Et l'interview que le brun - qui a bien maigri - a donné à Sam Zirah n'a rien arrangé. Un sujet évoqué dans Chez Jordan.

"Elle m'a mis des petites cartouches quand même. Comme quoi j'étais quelqu'un qui ne pensait qu'à l'argent. Il faut savoir que sur la fin, on voulait prendre des chemins artistiques complètement différents. Thomas voulait prendre le théâtre, moi je voulais continuer la télé. Elle a pris ça comme 'je fais de la télé simplement pour l'argent'. Mais pas du tout parce que j'en fais encore et ça ne rapporte plus autant. Je sens qu'elle était un peu blessée, un peu vexée", a confié Benoît Dubois dans un premier temps. Il a ensuite expliqué que c'est son ancien acolyte qui a fait le choix de partir à Londres durant plusieurs années, pour "se refaire une santé mentale". Un choix qui les a éloignés.

Benoît Dubois a ensuite assuré qu'il n'avait pas compris pour quelle raison Thomas Vitiello s'en était ainsi pris à lui. "Qu'on aille boire un verre et qu'elle me dise ce qui va et ce qui ne va pas. (...) J'en ai des dossiers sur elle et pourtant, je ne les sortirai jamais. Est ce que j'irai chez **** [nom bipé] dans un garage pour la démonter ? Quel est son intérêt à elle de dire que je suis un vrai connard, sachant que je suis encore dans les médias. Qu'est-ce qu'elle a à y gagner ? Elle peut me le dire. Merde ! Ca m'énerve parce que j'ai toujours été entier", a-t-il poursuivi. Il a ensuite déclaré que les déclarations de Josiane auraient pu remettre en cause sa vie professionnelle. "Je ne l'ai pas la raison [de leur brouille, NDLR]. Je n'ai plus aucun contact", a-t-il conclu.