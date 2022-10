Thomas Vitiello et Benoit Dubois séparés : les vraies raisons enfin révélées, un célèbre animateur en cause !

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

Ils ont animé les prime et quotidiennes de "Secret Story 4", pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Durant des années, Benoit Dubois et Thomas Vitiello formaient le duo de choc Brigitte et Josiane. Mais, du jour au lendemain, plus rien. Et alors qu'aucun d'entre eux n'a évoqué clairement les raisons de cette rupture, voilà que le charmant brun brise le silence et accuse un célèbre animateur.

Ils formaient un duo de choc dans Secret Story (saison 4, en 2010). Benoit Dubois et Thomas Vitiello, alias Brigitte et Josiane, ont par la suite poursuivi les vidéos humoristiques sur NRJ12 et même monté un spectacle ensemble. Mais depuis maintenant de longues années, ils se sont éloignés et chacun a pris un chemin différent. Alors que les raisons de cette séparation amicale n'avaient pas été évoquées jusqu'alors, il semblerait qu'un célèbre animateur ait sa part de responsabilité ! Au micro de Sam Zirah, Thomas Vitiello revient en effet sur ce moment de rupture entre lui et Benoit Dubois, qui était ressorti grand gagnant de l'émission d'enfermement. D'après lui, c'est Matthieu Delormeau qui serait responsable de cette situation. "Il a dit à Benoit, concrètement : 'Sépare toi d'elle, ne reste pas avec ce travelo. Qu'est-ce que tu fais avec elle ? Pourquoi tu es avec elle ? Tu ne vois pas qu'elle te tire vers le bas ? Regarde, toi, tu es magnifique...'", raconte ainsi celui qui a complètement changé de look et s'est installé à Londres. Des propos graves et blessants pour l'ancien candidat de télé-réalité. Mais ce n'est pas tout : Thomas Vitiello raconte que l'ancien animateur du Mad Mag de NRJ12 désormais chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) également aux commandes de TPMP People sur la même chaîne aurait été encore plus loin. "Moi, j'entendais beaucoup Matthieu dire des choses sur moi qui étaient vraiment pas sympa du tout à l'époque du Mag, il avait des propos sur mon poids, sur plein de choses qui étaient très limites", assure-t-il. En bref, Matthieu Delormeau aurait eu "des gros problèmes" liés au fait que la Josiane soit un personnage "très féminin".

Une version qui ne concorde pas forcément avec celle donnée il y a quelques années par Benoit Dubois à propos de leur séparation. En 2015, à l'antenne de NRJ12, il reconnaissait avoir mis son ami "un peu à l'écart". "J'ai beau­coup travaillé. Il m'a envoyé deux, trois textos, mais pas plus que ça. J'ai répondu une fois et c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté, donc je m'en excuse sincè­re­ment", avait-il lancé. A aucun moment il n'était alors question de conseils peu appropriés de la part de Matthieu Delormeau. Pour l'heure, ce dernier n'a pas encore répondu.