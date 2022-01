Thomas Vitiello (Secret Story) "changé physiquement" et aminci : sa nouvelle vie à l'étranger dévoilée

En 2010, la saison 4 de Secret Story était diffusée sur TF1. Des candidats devenus emblématiques étaient alors au casting comme Amélie Neten et Senna, Julie Ricci, Stéphanie Clerbois ou encore Benoît Dubois qui formait un sacré duo avec Thomas Vitiello. À l'époque, les deux hommes se surnommaient même Brigitte et Josiane et se livraient à de nombreuses bêtises. Près de douze ans ont passé depuis leur rencontre et malgré tout, Benoît et Thomas sont restés en contact. C'est ce que le comédien des Mystères de l'amour a révélé lors d'une interview pour Chez Jordan, le nouveau rendez-vous de Télé Loisirs présenté par Jordan De Luxe.

"Il habite à Londres. Je l'ai revu pendant la pause entre les deux confinements, il est descendu pour voir sa mère donc j'en ai profité pour déjeuner avec lui", a expliqué Benoît Dubois. Et pour lui d'en dire plus sur la nouvelle vie de Thomas, bien loin des tournages et autres émissions de télé-réalité : "Il va très bien, il habite à Londres, il a une super place de maquilleur, il a changé physiquement, il a les cheveux courts." Il précise tout de même qu'"on reconnait" celui qui s'est délesté de plusieurs kilos au fil des années. "Lui il a fait Secret Story il avait 17 ans, donc maintenant il n'est plus très jeune, enfin, il n'est pas si vieux que ça. Mais on le reconnaît très bien."

Il était complètement perdu

Changer de vie fut en tout cas apparemment une nécessité pour Thomas Vitiello qui a connu une période sombre à sa sortie de Secret Story. "Il avait besoin de se reconstruire, à 17 ans c'est une grosse claque. Il le dit lui-même : ça aurait pu mal se terminer, il était complètement perdu. Je l'avais façonné, le public l'avait façonné en tant que 'la Josiane'. Il ne regrette pas du tout, il fallait que l'expérience se fasse. Quand ça allait mal, il est parti, je le voyais moins, il est parti sur Londres. Moi j'ai continué à faire de l'antenne et c'est lui qui a décidé d'arrêter pour faire du maquillage", a confié Benoît.

Ce dernier a toutefois espoir de "refaire du théâtre avec lui", après leur première pièce sur les planches en 2012, Brigitte et Josiane font leur comic out. Mais "pour l'instant", il se heurte à des refus de la part de Thomas. Il faut dire que le jeune homme qui avait pour secret d'être né hermaphrodite collabore aujourd'hui avec des maisons de luxe prestigieuses telles que Dior. Il a néanmoins gardé son pseudonyme Josiane, lui qui s'épanouit en parallèle en tant qu'artiste drag queen.