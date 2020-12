Thomas Vitiello (Secret Story) méconnaissable et aminci : images de sa nouvelle vie à Londres

C'était en 2010. Thomas Vitiello participait à la quatrième saison de Secret Story avec pour mission cacher le fait qu'il soit né hermaphrodite. Aujourd'hui, dix ans après cette première expérience télévisée, l'acolyte de Benoît Dubois – qui est ressorti grand gagnant du jeu d'enfermement – s'est éloigné du petit écran et a complètement changé de vie.

Thomas Vitiello a quitté la France pour s'installer à Londres. Outre-Atlantique, l'ancien résident de la Maison des secrets officie comme make-up artist et collabore avec de grands noms de la mode comme la maison de couture française Dior. Un nouveau quotidien qui lui permet de s'épanouir pleinement. En parallèle de son activité de maquilleur professionnel, le jeune homme de 28 ans est connu pour être drag-queen. Perruque blonde, brune ou rose, bouche colorée et visage transformé, Thomas Vitiello se sublime comme jamais. Côté look, il mise sur du cuir, des paillettes ou encore des cuissardes en croco. Sur Instagram, ses followers le connaissent sous le nom de The Josiane, un hommage à la Josiane qu'il incarnait au côté de son ami Benoît Dubois, alias Brigitte, dans Les Mauvaises, chronique du Mad Mag de NRJ12.

Une incroyable perte de poids pour Thomas Vitiello

Un nouveau look pour Thomas Vitiello. Et sans maquillage ni artifice, il s'affiche méconnaissable ! Exit la chevelure de couleur noir corbeau et la frange, l'ancien candidat de télé-réalité se dévoile nature peinture les cheveux très courts et châtain. Plus encore, il dévoile une incroyable perte de poids depuis son passage dans Secret Story. La silhouette amincie et le visage clairement affiné, c'est un tout nouvel homme que découvrent les internautes.

Contrairement à son camarade Benoît Dubois, Thomas Vitiello s'est rapidement écarté du monde de la télé-réalité. "C'est une amitié qui s'est terminée mais sans vraiment de raison. Chacun a choisi son chemin. Lui a arrêté la télé, moi j'ai décidé de continuer. Petit à petit, nos chemins se sont éloignés. Je lui souhaite que du bon", déclarait à Purepeople.com l'interprète de Brigitte en 2017. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et peut-être que le duo se reformera...