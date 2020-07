Thomas Vitiello (Secret Story) changé : grosse perte de poids et nouvelle tête

Voilà déjà 10 ans que Thomas Vitiello a participé à Secret Story 4. Le jeune homme aujourd'hui âgé de 27 ans avait intégré la Maison des secrets en juillet 2010 avec le secret suivant : "Je suis né hermaphrodite". Depuis ce premier passage télévisé, l'acolyte de Benoît Dubois – ressorti grand gagnant de cette édition du jeu d'enfermement – a bien changé...

Après Secret Story, Thomas Vitiello avait participé à Carré Viiip, une autre émission au principe similaire, arrêtée après seulement 13 jours de diffusion, faute d'audience. Par la suite, il a tenu une chronique dans le Mag de NRJ12 : Les Mauvaises, où il incarnait son rôle de Josiane tandis que Benoît Dubois jouait Brigitte. Désormais, c'est loin des caméras qu'il évolue. En effet, Thomas Vitiello, qui vit entre Paris et Londres, est devenu un maquilleur professionnel de renom puisqu'il collabore avec la maison de couture française Dior ! Une nouvelle vie pour l'ancien candidat de télé-réalité.

Et qui dit nouvelle vie, dit nouveau look ! Lui qui était apparu les cheveux longs et très noirs avec une frange a changé du tout au tout. Dix ans plus tard, Thomas Vitiello apparaît sur les réseaux sociaux les cheveux très courts et châtain. Plus encore, il affiche une impressionnante perte de poids par rapport à son passage dans Secret Story. En bref, le jeune homme est méconnaissable. En dehors de son activité de make-up artist pour Dior, Thomas Vitiello possède un compte Instagram où il partage plus intimement ses looks... de drag queen. De l'autre côté de la Manche, il se la joue cuissardes en croco, mini robe moulante et longue chevelure blonde. Il a également fait sensation en robe en cuir ultra-décolletée et perruque rose. Chacune de ses tenues est naturellement sublimée par un maquillage professionnel.

Alors qu'ils formaient un duo inséparable dans Secret Story et même après, Thomas Vitiello et Benoît Dubois ne semblent plus en contact. En août 2017, le grand ami de Matthieu Delormeau avait accepté d'évoquer cette relation lors de notre interview Quand tu tapes... "C'est une amitié qui s'est terminée mais sans vraiment de raison. Chacun a choisi son chemin. Lui a arrêté la télé, moi j'ai décidé de continuer. Petit à petit, nos chemins se sont éloignés. Je lui souhaite que du bon", avait déclaré Benoît Dubois.