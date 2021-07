Thomas Vitiello (Secret Story) métamorphosé en drag queen : crinière blonde XL et maquillage fou

Un changement de look renversant

Récemment, à l'occasion de ses 29 printemps, Thomas Vitiello s'est réuni avec ses amis proches dans un pub de Londres, le 22 juillet dernier, maquillé à la perfection dans un look qui dévoile son corps aminci... Avec son impressionnante chevelure blonde, "The Only Josiane" avait vraisemblablement envie d'être la star de la soirée.

En anglais, l'ancien acolyte de Brigitte a ainsi écrit en légende : "Je me suis éclaté hier soir en célébrant mon anniversaire avec mes amis à Old Compton Brasserie (une brasserie située dans le quartier de Soho, à Londres, ndlr). Merci, à tous ceux qui sont venus, je me sens béni et reconnaissant de vous avoir tous dans ma vie."