Benoît Dubois en couple avec un homme plus jeune : révélations sur son mystérieux compagnon

C'est en 2010 que Benoît a été révélé au grand public, dans Secret Story 4. Si à l'époque, le gagnant de cette édition a accepté d'être filmé et donc, de partager sa vie avec les téléspectateurs de TF1, il est bien plus discret en ce qui concerne sa vie privée depuis. Mais le chroniqueur de TPMP People (C8) a accepté d'évoquer sa vie amoureuse, ce mardi 7 février 2023, à l'occasion d'une interview dans Chez Jordan.

Très vite, le sujet de l'amour a été mis sur le tapis par Jordan De Luxe. Le présentateur a fait savoir qu'il n'avait pas trouvé de photos du compagnon de Benoît Dubois sur Instagram. Car oui, il n'est pas un coeur à prendre. "Pourtant, j'en ai mis sur mon Instagram. J'en ai mis quelques-unes, même une où on s'embrasse", a pourtant assuré le charmant blond de 33 ans. Des clichés introuvables. Malgré tout, il a accepté de dévoiler quelques informations au sujet de l'homme qui fait battre son coeur.

Ainsi, les téléspectateurs ont appris que son compagnon était âgé de 31 ans. Mais il n'a pas souhaité dévoiler son prénom, afin qu'on "lui fiche la paix" sur les réseaux sociaux. "Il n'est pas du tout du milieu. Il n'est pas du tout dans ce délire. Il n'est pas Français d'ailleurs", a précisé Benoît Dubois. Et, après une question de l'animateur, il a confirmé qu'il était bien médecin généraliste et qu'il l'avait dragué en boîte de nuit. "Ca ne fait pas longtemps. Ca va faire trois mois et demi qu'on est ensemble. Ce qui m'a séduit... Physiquement, ce n'était pas trop mon style. Mais quand il a commencé à me parler en français, avec son accent anglais - il est de Vancouver -, ça m'a séduit. J'adore. Et après, quand on a commencé à parler, il m'a dit qu'il était médecin généraliste, donc ça prouve qu'il en a un peu dans la tête. Il est intelligent, il est très posé et il est très calme contrairement à moi. Il m'apaise", a poursuivi le jeune homme.

Benoît Dubois a ensuite révélé que ses parents le connaissaient et qu'il songeait au mariage et surtout, au bébé. L'ancien habitant de la Maison des Secrets loue un studio et, quand le moment sera venu, il compte le vendre afin de financer sa GPA. "Si j'ai quelqu'un dans ma vie, tant mieux. Mais la GPA je la ferai seul quoi qu'il arrive; Je m'étais fixé de le faire à 35 ans donc ça ne saurait tarder", a-t-il précisé.