Benoît Dubois prêt à être papa : il veut un bébé avec une actrice des Mystères de l'amour !

Aux dernières nouvelles, Benoît Dubois est célibataire et en profite pleinement. Il est même très convoité comme il le confiait récemment dans TPMP People. En effet, le gagnant de Secret Story 4 devenu chroniqueur sur C8 recevrait souvent des messages de personnalités connues, et même des dick pics. "Il y a des gens des médias qui m'envoient leur 'dick pic', leurs photos de parties intimes, de zizi", avait-il lâché sur le plateau de l'émission présentée par Matthieu Delormeau. Et de détailler : "Des animateurs, des gens dans la politique et je leurs dis : 'heureusement que je suis cortiqué parce que je pourrais balancer la sauce... Alors je pense que ça pourrait m'abîmer moi aussi dans ma carrière de divulguer ces photos. (...) Des gros animateurs, il y en a. Ils parlent un peu : 'j'aime bien ce que tu fais dans TPMP People, machin, machin et 'voici ma teub, est-ce que tu passerais pas à la maison ?'".

Des confidences qui en ont étonné plus d'un. Mais si cela prête à rire, Benoît Dubois ne verrait bien sûr aucun futur avec les personnes qui le sollicite pour des aventures car l'ex-candidat de télé-réalité est plus que prêt pour se poser sérieusement. Il songe même à avoir des enfants. Un rêve qui serait déjà réalisé si les démarches étaient plus simples. "Oui, j'adorerais être papa, mais il faut que je passe par la GPA, c'est un minimum de 130 000 euros, un budget assez important...", a-t-il regretté lors d'une interview pour Télé Loisirs.

On aurait l'enfant 50/50

Mais pour aller plus vite et mettre en marche son projet d'avoir un enfant, Benoît Dubois a sa petite idée. En effet, auprès de nos confrères, il a avoué avoir partagé son envie de faire un bébé... avec l'une de ses partenaires de jeu dans Les Mystères de l'amour, série pour laquelle il interprète le rôle de Victor Sanchez depuis 2019. "C'est drôle car je n'arrête pas de tanner Angèle Vivier (Aurélie dans Les Mystères de l'amour, ndlr), car elle aimerait avoir un deuxième enfant. Avec son conjoint, ils doivent en discuter. Et elle m'a dit que si le temps courait trop après son deuxième enfant et bien on ferait un enfant ensemble, elle serait ma mère porteuse et on aurait l'enfant 50/50, et on aurait tous les deux ce que l'on veut ! En plus, il sera beau parce qu'elle est très belle !", a-t-il déclaré. Affaire à suivre donc...