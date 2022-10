Des "photos de zizi" envoyées à Benoît Dubois, il balance sur TPMP People !

Joyeux luron de l'équipe de TPMP People, Benoît Dubois a révélé être courtisé par de nombreuses célébrités... pas toujours très romantiques. Face à Mathieu Delormeau qui évoquait les photos de Laure Manaudou nues qui avaient circulé sur la Toile en 2007 ou encore le scandale de Benjamin Griveaux dont le pénis avait fait le tour des réseaux sociaux, le chroniqueur révélé dans Secret Story 4 a confié qu'il recevait régulièrement des dick picks sur Instagram, d'hommes très connus à la télévision. "Il y a des gens des médias qui m'envoient leur 'dick pic', leurs photos de parties intimes, de zizi" a-t-il lâché hilare face aux autres chroniqueurs et à l'animateur, médusés par cette révélation.

"Des animateurs, des gens dans la politique et je leurs dis : 'heureusement que je suis cortiqué parce que je pourrais balancer la sauce... Alors je pense que ça pourrait m'abîmer moi aussi dans ma carrière de divulguer ces photos", a expliqué l'ancien candidat des Anges de la télé-réalité 6 : Australia. "Mais... Des animateurs de grosse chaîne que tout le monde connaît ? "s'interroge Mathieu Delormeau, curieux et tentant tant bien que mal de lui faire cracher le morceau. "Bah tiens Dechavanne..." plaisante ensuite le chroniqueur.

Reprenant son sérieux, Benoit Dubois ajoute : "Oui des gros animateurs, il y en a... ". "Et ils t'envoient : 'salut Benoit, voici ma t***" lui demande ensuite l'animateur, stupéfait. "Non, ils parlent un peu : 'j'aime bien ce que tu fais dans TPMP People, machin, machin et 'voici ma teub, est-ce que tu passerais pas à la maison ?'" ajoute-t-il, provoquant un fou rire sur le plateau.

Fier, il précise : "Il y a des politiques ou même des gens de la mairie de Paris". Vexé de ne pas avoir droit à tant d'égards et de ne pas avoir autant de prétendants que son chroniqueur, Mathieu Delormeau poursuit : "Je suis quand même très surpris. Vous êtes petits chroniqueurs, je suis énorme star, je ne reçois aucun photo de t*** de la marie de Paris en sortant". Qui sait, l'appel de Mathieu Delomeau sera-t-il peut-être entendu par de potentiels amants célèbres ?