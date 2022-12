"Ce n'est pas mon style physiquement : Benoît Dubois en couple avec un "médecin généraliste"

Depuis 2018, Benoît Dubois officie occasionnellement en tant que chroniqueur dans les émissions Touche pas à mon poste et TPMP People. Assez discrète en dehors de ces occasions, l'ancienne star de télé-réalité est cependant très active sur ses réseaux sociaux. Dans le cadre d'un entretien accordé au magazine Public ce vendredi 23 décembre 2022, celui qui s'est fait connaître en gagnant la 4e saison de Secret Story (en 2010) est revenu sur son expérience en télé-réalité et son métier d'acteur. Mais le jeune homme a aussi évoqué son histoire d'amour avec l'homme dont il a cependant tu l'identité.

Si Benoît Dubois est aussi discret sur ses amours, c'est avant tout pour respecter les demandes de ses petits amis. "Les hommes avec qui je sors n'ont tout simplement pas envie d'être exposés. Quand je dis 'lui, c'est mon mec', y a douze gars qui l'ajoutent pour lui envoyer des photos hot... tout ça pour foutre la merde !", a-t-il expliqué. Pour que ce genre de situation délicate ne se reproduise plus, celui qui est accro à la chirurgie a donc décidé de ne plus aborder sa vie privée dans les médias. Néanmoins, pour nos confrères de Public, il a tout de même annoncé être en couple...

Il m'a montré ses fiches paye !

En plus d'être amoureux, Benoît Dubois a vraiment l'impression d'avoir trouvé celui avec qui il veut faire sa vie. "Ça y est, j'ai trouvé quelqu'un depuis un mois et demi. C'est un médecin généraliste, et cette fois, je sens que c'est le bon. Il m'a montré ses fiches de paye ! Non, je déconne. Je ne sais pas, ce n'est pas mon style physiquement. Mais il m'a dragué en boîte, il m'a dit que j'étais très beau... Il ne me connaissait pas et ça, c'est cool", a-t-il expliqué, plus heureux que jamais.

Pour répondre aux rumeurs incessantes, celui veut être papa a également tenu à remettre les points sur les i concernant ses relations passées. "Je suis fidèle, et puis je ne fais pas facilement confiance, parce que je ne veux pas qu'on se serve de moi pour dire 'j'ai couché avec'. Donc je leur faisais passer des entretiens, je m'assurais de leurs intentions. Je ne couche pas dès le premier soir !", a-t-il assuré pour conclure. On lui souhaite d'être heureux et de fonder une famille !