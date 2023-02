"Le sort s'est acharné" : Laurent Jalabert en deuil, il doit faire au départ de l'un de ses amis

Les temps sont durs pour Laurent Jalabert, qui vient de perdre en l'espace de quelques mois deux hommes qui ont compté dans sa vie. En décembre dernier, il était très attristé après le décès de l'ancien coureur cycliste italien, Davide Rebellin, percuté par un camion à seulement 51 ans. "Repose en paix champion", avait écrit celui que l'on surnomme Jaja sur son compte Instagram. Une nouvelle difficile à encaisser pour l'ancien champion, qui a certainement pu compter sur le soutien de sa compagne, Marion, pour remonter la pente, même si un nouveau drame l'a touché personnellement au cours du week-end.

Ce 12 février, on a appris le décès de Philippe Crépel, un ancien coureur cycliste professionnel, dont la carrière s'est étalée entre les années 60 et 70. Ce dernier s'est éteint le jour de ses 78 ans, des suites d'une longue maladie. Une nouvelle qui a visiblement chamboulé Laurent Jalabert, comme il l'a dévoilé sur son compte Instagram. "Il fallait bien au moins 180 bornes pour te rendre hommage aujourd'hui. Cher Philippe... J'ai tant de mal à croire que tu sois déjà parti... Nous avons passé tellement de temps ensemble, avons partagé tant de belles choses !", écrit-il en commentaire d'une belle photo d'époque, en noir et blanc, de Philippe Crépel et lui, lorsqu'il était encore cycliste professionnel.

Le sort s'est acharné ces derniers mois...

Un grand moment d'émotions pour l'homme de 56 ans, devenu consultant sur le Tour de France au côté de Marion Rousse et qui pleure la perte d'un proche. "Toi, le grand amoureux du vélo ! Qu'est ce que tu vas nous manquer ! Qu'est ce que tu vas me manquer. Le sort s'est acharné ces derniers mois... Évidemment, mes pensées vont aujourd'hui à Laurent et Martine. Je suis de tout coeur avec eux. Repose en paix mon ami. Merci pour tout ce que tu m'as apporté", conclut, plein d'émotions, l'ancien coureur cycliste.