"Le temps passe si vite" : L'hommage de Rayane Bensetti à son père quatre ans après sa mort

Rayane Bensetti a vécu l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie le 8 février 2018. Son père Bachir, dont il était très proche, mourait à l'âge de 54 ans, emporté par la maladie de Charcot.

Quatre ans après sa disparition, la douleur de l'absence est apaisée mais rien n'a entaché les souvenirs du comédien. Alors pour ce triste anniversaire, Rayane Bensetti a rendu hommage à celui qui comptera à tout jamais pour lui en postant un cliché de lui sur Instagram : "Le temps passe si vite mais rien ne change, débute-t-il. Tu resteras dans ma tête et dans mon coeur à la première place mon Papounet. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais." Son message a bouleversé les internautes dont il a reçu tout l'amour et le soutien dont il avait besoin pour affronter cette journée particulière.