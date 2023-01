"Les 12 coups de midi" : incroyable découverte sur Zette qui va choquer les fans du programme

Zette, la voix-off incontournable des 12 coups de midi , a plus d'un tour dans son sac. De son vrai nom Isabelle Benhadj, elle co-anime l'émission avec Jean-Luc Reichmann depuis 2011. Finalement assez énigmatique, elle prête en réalité sa voix à de nombreux programmes et publicités. En particulier, une marque au slogan bien connu s'offre sa voix. Il s'agit de Carglass, la célèbre marque de pare-brises et accessoires automobiles ! Insoupçonnée depuis des années, elle est en réalité la chanteuse de la musique devenue culte "Carglass répare, Carglass remplace". Si les plus fidèles téléspectateurs des 12 coups de midis se demandaient où ils avaient déjà entendu sa voix... ils ont enfin la réponse ! Ce qui est sûr désormais, c'est que l'on n'écoutera plus la publicité Carglass de la même façon.

Zette, l'étoile mystérieuse du PAF

Si l'on connaît aujourd'hui son visage, l'identité de Zette alias Isabelle Benhadj a été gardée secrète pendant de longue années. Un comble pour la voix la plus célèbre du PAF, entendue chaque jour par des millions de téléspectateurs sur la première chaîne. C'est seulement le 2 juillet 2022 qu', animée par Stéphane Bern sur France 2.

Par ailleurs, en plus de la fameuse publicité Carglass devenu un hymne chez tout foyers français, la comédienne a également été la voix-off de publicités pour BNP Paribas, Bouygues Télécom ou encore Gîtes de France... bref elle est partout à l'écran. Mais la télévision n'est pas le seul métier de Zette : elle a également officié au théâtre et à la radio. Notamment, elle a scandait le slogan officiel de Fun Radio à la fin des années 1980. Elle y a d'ailleurs rencontré un certain Jean-Luc Reichmann...