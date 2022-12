Le visage de Zette dévoilé dans Les 12 Coups : une rare apparition très remarquée

Bien que Jean-Luc Reichmann profite actuellement des fêtes de fin d'année en famille, les téléspectateurs de TF1 qui regardent Les 12 Coups de midi peuvent continuer à suivre ses aventures et celles de Stéphane, actuel Maître de midi, grâce aux émissions déjà tournées en avance. Et lors de celle de ce lundi 26 décembre 2022, un événement n'a pas manqué de faire parler.

Stéphane est pour l'heure le cinquième plus grand Maître de midi des 12 Coups de midi. Il a à son actif 128 participations (il est présent depuis le 20 août dernier) et ne cesse de gravir les échelons. Aujourd'hui, il affrontait notamment un certain Benjamin. "J'avais envie de vous voir juste et voir comment fonctionnait un plateau télé", a déclaré le jeune homme quand Jean-Luc Reichmann lui a demandé ce qui l'avait mené sur le plateau du jeu télévisé. Le compagnon de Nathalie Lecoultre a donc pris la décision de lui faire visiter les coulisses.

Ainsi, le jeune homme originaire de Rennes a pu voir Elisa Menez (la fille du chanteur Bernard Ménez qui travaille avec le présentateur emblématique de la première chaîne), Miss Maboule ou encore un certain Olivier qui s'occupe des candidats. Jean-Luc Reichmann a ensuite invité Benjamin à se rendre en régie. L'occasion de voir la productrice des 12 Coups de midi et le réalisateur Serge Khalfon. Et bien entendu, l'homme de 62 ans n'a pas manqué de faire un tour dans la loge de Zette (Isabelle Benhadj de son vrai nom), qui est la voix off depuis 2011.

Rare apparition de Zette

Si au départ, la femme était de dos, elle a vite tourné son visage devant la caméra, offrant ainsi aux téléspectateurs de TF1 une très rare apparition. Même si elle était dans l'ombre, nul doute que les téléspectateurs étaient ravis de l'apercevoir. La dernière fois qu'ils l'ont vue à visage découvert, c'était dans le cadre du documentaire consacré à Jean-Luc Reichmann diffusé en juillet dernier. "On a commencé la radio ensemble. Zette est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées à Fun Radio Paris alors qu'elle était animatrice là-bas. C'était en 1987. On est amis depuis 32 ans ! Cet été, nous sommes partis à un festival ensemble, on a passé une semaine de vacances ensemble. On partage des choses, on est potes, on se connaît par coeur. Elle connaît ma famille, elle a trois enfants... C'est moi son mec dans la vie ! On sent que nous sommes très proches, c'est une vraie complicité entre elle et moi", confiait ce dernier à Femme Actuelle en décembre 2019.