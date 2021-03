12 Coups de midi : La fille d'un célèbre chanteur travaille en régie, ses parents invités surprise !

Surprise jeudi 4 mars 2021 sur TF1 ! Jean-Luc Reichmann présentait, comme chaque jour, son émission Les 12 Coups de midi. Et en plein jeu, l'animateur de 60 ans présente l'une de ses collaboratrices qui n'est autre que la fille d'un célèbre acteur et chanteur français !

Au cours de la deuxième manche des 12 Coups de midi, les candidats avaient pour mission de déceler quels titres de chansons qui comportent le mot "poupée" existent vraiment. Poupée de cire, poupée de son de France Gall a été validé, tout comme Jolie poupée de Bernard Ménez. Et Jean-Luc Reichmann a offert un joli cadeau aux participants, mais aussi aux téléspectateurs : le célèbre chanteur a débarqué sur le plateau !

"Eh bien, écoutez mesdames et messieurs, je trouve que Bernard Ménez fait partir de notre famille des 12 Coups de midi également ! Pourquoi ? Parce que sa fille Elisa travaille avec nous ! Alors je me suis dit si toutefois nous accueillions Bernard Ménez...", lâche l'animateur. Et de poursuivre, lorsque la star fait son arrivée : "Qu'est-ce que je suis fier !"

Bernard Ménez, sa femme Maribel et leur fille Elisa dans Les 12 Coups de midi

Face à un Bernard Ménez en pleine forme après avoir été plongé dans un coma artificiel en août dernier, Jean-Luc Reichmann de poursuivre : "Je suis très très heureux, parce qu'on s'est déjà rencontrés plusieurs fois dans le milieu du théâtre et tu fais partie de la culture française. J'ai un petit pincement au coeur maintenant, parce que j'ai une collègue qui s'appelle Elisa Ménez et qui est ta fille. Elle est là, à mes côtés depuis quelques années maintenant et c'est une super fille !" Bernard Ménez confirme, et la jeune femme apparaît à l'écran, masquée, casque-micro sur la tête dans les coulisses du show. "Papa est à la télé, Elisa", balance l'animateur.

Dans la famille Ménez, les téléspectateurs ont accueilli le père, découvert la fille... et salué la mère ! "Et ça va encore plus loin, puisque tu es venu avec ton épouse, la maman d'Elisa !", révèle Jean-Luc Reichmann, s'adressant au comédien. Des images de Maribel, la femme de Bernard Ménez, en régie ont alors été diffusées. Toute la famille réunie sur TF1, un joli moment en pleine émission.