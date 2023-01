"Les accidents de la vie..." : Nicolas Sarkozy divorcé de Cécilia, pourquoi il a dévoilé sa rupture à la France entière

Dans le documentaire Cent jours, les journalistes et experts de la politique Patrice Duhamel et Gabriel Le Bomin ont recueilli les confidences de trois anciens présidents de la République, parmi lesquels Nicolas Sarkozy. Une période majeure que représentent les premières semaines d'un président fraîchement élu. L'ancien ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac est revenu sur l'épisode marquant de ses débuts en tant que chef d'Etat, un moment qui mêle vie privée et vie publique puisqu'il a divorcé de Cécilia née Ciganer seulement quelques mois après son investiture. Par souci de transparence, l'ex-chef d'Etat assume d'avoir publiquement parlé de son divorce, une décision dévoilée le 18 octobre 2007. Selon lui, cela lui a permis de créer du lien avec les citoyens.

On l'aime, on l'aime pas, mais il est comme ça.

Nicolas Sarkozy et son épouse de l'époque Cécilia - elle était auparavant mariée au père de ses deux premières filles, Jacques Martin - ont vécu ensemble la victoire de 2007. Impliquée en première dame, elle a brutalement changé de statut avec leur divorce. De ce chapitre de sa vie, l'homme politique a dit : "Les accidents de la vie... On ne les choisissait pas. Mais au fond, j'ai essayé de dire aux Français : j'ai un travail extraordinaire, mais en même temps, je fais face aux mêmes épreuves que vous. (...) Je pense que [les Français] m'ont vu dans l'épreuve, qu'ils m'ont vu dans le bonheur et qu'ils se sont dit : notre président il est comme ça, on l'aime, on l'aime pas, mais il est comme ça."

Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est en couple avec Carla Bruni, épousée en 2008 et devenue en 2011 la mère de son quatrième enfant, Giulia. Il est également père de Pierre (1985) et Jean (1986), nés de son mariage avec Marie-Dominique Culioli, ainsi que de Louis (1997), qu'il a eu avec Cécilia, désormais remariée à l'homme d'affaires Richard Attias. En 2013, elle a publié aux éditions Flammarion un livre autobiographique, Une envie de vérité, revenant sur son existence également bien remplie, pour partager avec le lecteur son sentiment, elle qui décrit ainsi son parcours : "Je suis une personne simple qui a eu une vie compliquée."