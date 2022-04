Jacques Martin "trahi" par son ex-femme Cécilia Attias : sa fille revient sur l'adultère au coeur de leur divorce

Le 4 mai prochain, Paris Première diffusera un documentaire inédit intitulé Derrière vos applaudissements, consacré au défunt et mythique animateur télé Jacques Martin, mort en 2007 emporté par le cancer. Il avait 74 ans. A cette occasion, une de ses filles, Elise Martin, a accordé une interview vérité à Gala.

Longuement interrogée par le magazine, Elise Martin est revenue sur l'histoire familiale très riche de son clan, elle qui est née en 1965 du premier mariage de l'animateur avec Annie Lefèvre. "J'avais 2 ans quand mes parents ont divorcé (...) Je n'ai jamais eu de discussion de femme à femme avec ma mère à ce propos. Je me souviens seulement qu'elle avait toujours une valise prête. Elle attendait que papa lui dise de revenir. Elle est restée éternellement amoureuse de lui. Elle a eu un autre homme dans sa vie, mais c'était pour mieux cacher son désarroi. Elle est décédée à 52 ans et je crois qu'elle est morte d'ennui, de chagrin, de regrets aussi", confie celle qui a un frère issu du même mariage, David, né en 1961.

Jacques Martin, qui était resté présent dans la vie de son ex-épouse qui souffrait d'alcoolisme pour lui apporter son aide, n'a jamais regretté cette séparation contrairement à celle survenue des années plus tard avec une autre de ses épouses : Cécilia. En effet, l'animateur de l'émission culte L'école des fans a épousé en troisièmes noces, en 1984, Cécilia Ciganer-Albeniz. C'est le maire de Neuilly de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui officie alors à la cérémonie... Un homme qui va lui voler sa femme quelques années après ! Cela restera sa plus grande souffrance dans sa vie amoureuse. "A chaque rupture, on a vécu la détresse de notre père. Là, en plus, il y avait le sentiment d'être trahi par celui qui était le parrain de ses filles. Il avait confié son amitié à Nicolas Sarkozy et tout ça finissait par cet adultère. Il a eu double peine", confie Elise Martin. "Je hais l'adultère. C'est la première fois que la vie m'a craché dessus", aurait même déclaré à l'époque le défunt présentateur.

De ce mariage sont nées deux filles : Judith (en 1984) et Jeanne-Marie (en 1987). Par la suite, Jacques Martin vivra une dernière romance avec Céline Boisson.

L'interview intégrale d'Elise Martin est à lire dans Gala, édition du 21 avril 2022.