"Les emmerdes, ça vole..." : Catherine Matausch absente de France 3, elle révèle s'être blessée lourdement...

Depuis les années 1980, Catherine Matausch fait les belles heures de France Télévisions et notamment de France 3, chaîne sur laquelle elle a animé le journal Soir 3 pendant plus de dix ans. Depuis 2004, elle présente les éditions du week-end du 12/13 et du 19/20. Mais aujourd'hui, la blonde de 63 ans va devoir se mettre en repos forcé pendant quelques semaines. En effet, sur son compte Instagram, la présentatrice a annoncé avoir été victime d'un petit accident domestique qui va lui coûter l'usage de son bras droit pendant un certain temps...

C'est avec une série de trois photos postées le dimanche 16 avril 2023 que Catherine Matausch a donné de ses nouvelles à ses quelques 6000 abonnés. Sur la première, on peut l'apercevoir se prenant en photo dans le miroir d'un hall d'immeuble. Casquette sur la tête et bras dans le plâtre, le présentatrice garde tout de même le sourire. "Les emmerdes ça vole en escadrille. Et c'est pareil pour tout le monde, alors envers et contre tout je garde le sourire. Pas le choix, malgré l'absence brutale de ma main droite à cause d'une stupide fracture du poignet. Ahhh les accidents domestiques !!! Je vous dis à dans quelques semaines sur France 3", écrit-elle en légende. Sur le second cliché, on peut apercevoir son bras plâtré en premier plan. On devine sans peine que l'animatrice se trouve dans une salle de soins. Enfin, la troisième photo est un selfie sur lequel elle arbore un petit sourire et une mine fatiguée tout en montrant son fameux bras blessé.