"Les flammes étaient vraiment hautes" : Linda Hardy victime d'un incendie chez elle, terribles images

Le 16 février 2023, Linda Hardy a eu la peur de sa vie. Alors qu'elle se trouvait seule chez elle, l'actrice de 49 ans, qui incarnait Clémentine Doucet dans la série Demain nous appartient (TF1), a dû faire face à un fâcheux imprévu comme elle l'a confié en story Instagram à sa communauté.

Bien que discrète, Linda Hardy se plaît à partager quelques bribes de sa vie avec ses fans de temps en temps. Mais les stories qu'elle a dévoilées jeudi faisaient froid dans le dos et ont dû, dans un premier temps, fortement inquiéter les abonnés de l'ancienne Miss France (1992). C'est tout d'abord une photo sur laquelle on peut découvrir un objet qui a pris feu que les internautes ont pu découvrir. "Eh oui, j'ai éteint un incendie ce matin dans ma chambre... J'ai eu bien peur je dois dire. Encore incandescent", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Une soirée tout feu, tout flamme

C'est ensuite la photo d'un autre mobilier de sa chambre que Linda Hardy a partagée. Un objet lui aussi bien brûlé. "Tout ça était en feu", a écrit Linda Hardy. C'est ensuite une vidéo de l'intégralité de la pièce qu'elle a dévoilée. L'occasion de voir des cendres par terre et quelques braises. Puis, la maman d'Andréa (12 ans, fruit de son ancienne union avec Peter) a pris la parole face caméra : "Les amis, je vous ai mis en photo ma petite terreur de la matinée. Franchement, j'ai eu trop peur. Il y a des flammes elles étaient, je ne sais pas combien ça faisait, mais c'était vraiment haut et large. Et j'étais toute seule. Il a fallu que je gère ça toute seule. J'ai réussi, mais c'est flippant. Mais ce n'est rien évidemment par rapport à ce que vivent certaines personnes. En tout cas je vous embrasse fort, je suis en train de préparer le dîner." Nul doute qu'elle se souviendra à jamais de cette soirée terrifiante.

Le 24 décembre dernier, Linda Hardy révélait une autre mauvaise nouvelle concernant sa santé. Elle avait en effet dévoilé qu'elle était une fois de plus atteinte de la Covid-19 (la troisième fois). Un "invité" surprise qui a gâché ses fêtes de fin d'année. "Cette année, sobriété oblige. Pas de robe de soirée, pas de parti de jambes en l'air, pas de champagne, pas de soirée jusqu'à pas d'heure", écrivait-elle notamment. Malgré tout, elle a passé cette fête avec les gens qu'elle aime, masquée.