Linda Hardy maman : son fils de 12 ans mesure déjà 1m83... Elle le montre en photo !

Celui qu'elle surnomme son petit tigre est devenu, avec le temps, un très grand fauve. Maman d'un fils unique, Linda Hardy protège l'identité de son enfant telle une lionne. Mais en de grandes occasions, elle accepte tout de même de montrer Andréa, visage camouflé ou de dos, et elle a évidemment partagé un aperçu de son adolescent sur son compte Instagram à l'occasion de la rentrée scolaire 2022. Une chose est sûre : il doit dépasser, de beaucoup, ses petits camarades en taille.

10e rentrée des classes !!! Que le temps passe vite...

Agé à peine de 12 ans - il est né en 2010 -, Andréa est bien plus grand que sa maman, comme on peut le voir sur la photographie publiée par l'ancienne star de la série Demain nous appartient. Mannequin, comédienne et ancienne Miss France 1992, Linda Hardy mesure pourtant 1m75 ! "Belle rentrée à tous les enfants (et aux grands bien sûr), déclare-t-elle sur les réseaux sociaux. Pour notre Andréa, et du haut de son 1,83m, ce sera demain. Nous sommes donc encore un peu en vacances et la tête toujours dans les Îles. 10e rentrée des classes !!! Que le temps passe vite..."