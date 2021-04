Linda Hardy virée de Demain nous appartient : les raisons de ce départ révélées

Linda Hardy, qui incarnait Clémentine dans la série, quitte Demain nous appartient. Une grande nouvelle qui devrait peiner les fidèles téléspectateurs de TF1. Mais alors que son départ avait été annoncé, l'actrice n'avait pas (encore) pris soin d'en expliquer les raisons. C'est désormais chose faite auprès de nos confrères de Télé 7 Jours.

"Oui, je quitte la série, même si je n'aime pas employer ce terme, car je ne l'ai pas décidé", confie Linda Hardy à nos confrères. Et la jolie brune de 47 ans élue Miss France en 1992 de s'expliquer un peu plus sur le sujet : "Les circonstances actuelles sont compliquées pour tout le monde, et je ne veux pas passer pour l'actrice qui est bien dans son job, mais qui décide de partir quand même. Ce serait très irrespectueux vis-à-vis de toux ceux qui galèrent. Je ne veux pas que les gens se disent : 'Pour qui elle se prend ?'"

"Si l'on m'avait laissé la possibilité de choisir, je serais restée"

Soucieuse de son image mais aussi de raconter ce qu'il s'est vraiment passé autour de son départ de Demain nous appartient, celle qui donnait la réplique à Ingrid Chauvin, Clément Rémiens ou encore Alexandre Brasseur poursuit son explication. "C'est la volonté des auteurs, qui étaient, peut-être, à court d'idées concernant Clémentine, poursuit-elle. Rien ne lui a été épargnée, pour mon plus grand bonheur de comédienne ! Si l'on m'avait laissé la possibilité de choisir, je serais restée. Je ne suis pas en manque d'activités professionnelles, mais ce personnage, je l'adore..."

Et de conclure : "Bien sûr, je respecte la décision de la production. Ce sont des choix stratégiques, qui répondent à de nouvelles demandes, à des envies de nouveaux personnages... Quand on rentre dans une série comme Demain nous appartient, on sait que l'on n'est pas là pour rester dix ans."

Aussi, Linda Hardy qui indique avoir été habituée à "des périodes d'absence" dans Demain nous appartient laisse entendre que cette fois-ci, elle ne reviendra pas... Ses fans la découvriront dans une dernière histoire dans le feuilleton : Clémentine va découvrir que son compagnon Sacha mène une double vie depuis le début de leur couple. "Ils vont se disputer violemment, et la situation va dégénérer. La suite, les téléspectateurs la découvriront très bientôt", lâche-t-elle. Son chemin à Linda Hardy, on le connaît...