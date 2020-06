Linda Hardy topless à 46 ans : une beauté naturelle, simple, sereine...

Son confinement, elle l'a occupé à se sentir bien dans sa tête et dans son corps. C'est bien simple. Enfermée dans son appartement parisien avec son fils Andréa, Linda Hardy n'a pas eu une minute pour elle ! Chaque jour, elle offrait à ses followers des performances live, sur son compte Instagram, du renforcement musculaire à la sophrologie, en passant par la résolution de petits problèmes de sommeil ou d'alimentation – le tout, toujours entourée de spécialistes. Et c'est tout naturellement qu'elle est la fière représentante d'un mode de vie simple, pur et tonique. La preuve en image : cette récente photographie qu'elle a partagée le 25 juin 2020, sur laquelle elle apparaît, superbe, naturelle, simplement vêtue d'un bas de maillot de bain.

"Quand le juste, l'honnêteté et la sérénité ne font qu'un, écrit-elle. Ou l'importance de savoir qui l'on est et les valeurs qui nous animent au quotidien." Contactée par téléphone en pleine pandémie du coronavirus, Linda Hardy avait détaillé ces nouvelles habitudes auprès de Purepeople, expliquant qu'elles offraient à tous des repères solides. "Je crois que c'est le moment de se recentrer sur l'essentiel, de tirer le positif de cette épreuve inédite, détaillait notre ancienne Miss France 1992. L'idée, c'est de prendre soin de son corps, de son mental et de ses neurones. En dehors du sport, je suis passionnée par tout ce qui est lié au bien-être, à la santé. Ce sont des thèmes qui sont importants quand on a 46 ans et que l'on souhaite bien vieillir."