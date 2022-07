Linda Hardy : À 12 ans, Andréa son fils unique est tout simplement immense

Il a 12 ans mais en paraît déjà dix de plus ! Discrète concernant son fils unique, Linda Hardy a pourtant partagé un cliché d'Andrea en pleine partie de bowling le 29 juillet 2022. Extrêmement grand, le jeune garçon né le 11 mars 2010 pourrait facilement passer pour un adolescent bien plus âgé. Une taille qui fera peut-être naître chez le garçon des envies de mannequinat tout comme l'a fait sa maman. Fière de son fils, l'ex-candidate de Danse avec les stars écrit en légende : "Cet après midi c'était bowling en famille".

Veillant toujours à préserver l'anonymat de son garçon, la jolie brune a néanmoins dissimulé son visage en le photographiant de dos. Interviewée par Purepeople en avril 2020, elle expliquait son choix : "Le jour où Andréa se montrera, où il aura par exemple son compte Instagram, c'est qu'il l'aura choisi. Cela signifiera qu'il aura eu mon autorisation et celle de son papa. À ce moment-là, il fera ce qu'il veut, sous notre contrôle bien sûr", avait-elle expliqué. Secrète également lorsqu'il s'agit de parler du père de son fils, Linda Hardy en disait malgré tout un peu plus sur celui qui lui a permis de devenir mère : "Son père est quelqu'un d'extrêmement discret. Il n'a pas envie d'exposer notre fils et je trouve ça tout à fait respectable."

Eprouvant un amour inconditionnel pour son fils unique, Miss France 1992 lui avait écrit une magnifique déclaration il y a quelques années accompagné d'un souvenir de sa grossesse. "J'apprends chaque jour à tes côtés, que je te regarde avec émotion grandir et je veux que tu saches que je suis tellement fière du merveilleux petit garçon que tu es. Tu es et resteras pour toujours ce qui m'est arrivé de mieux et de plus beau dans ma vie. Je t'aime de tout mon coeur mon Andrea", écrivait avec beaucoup d'affection l'actrice de la série Demain nous appartient.

Pour rappel, Linda Hardy a vécu une idylle avec le chanteur Johnny Hallyday d'août à octobre 1994 avant de se marier avec le père de son fils, marchand d'art en 2008. Ils sont divorcés depuis 2010.